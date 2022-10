Dani Martín versiona un clásico español en homenaje a su guitarra perdida

Dani Martín ha perdido uno de sus objetos más valiosos: una guitarra que llevaba acompañándole durante más de veinte años. De hecho, el cantante tocaba aquel instrumento desde tiempos de El Canto del loco.

Dani denunció públicamente durante su show en Murcia que alguien le había robado la guitarra del camerino. El artista, además de denunciarlo a la policía, aprovechó las redes sociales para pedir ayuda.

“Me han robado mi guitarra, la que me ha acompañado desde El Canto hasta hoy. El robo se produjo en la plaza de toros de Murcia. Si os la encontráis en cualquier tienda de segunda mano, que sepáis que está denunciado el robo”, escribió el cantante de No, no vuelve. Aunque Dani reconoce que “el valor es más sentimental que económico”, está moviendo cielo y tierra para conseguirla.

Una canción inspirada en el robo

Tal es el amor que siente Dani por su guitarra que no ha dudado en componerle una canción. Con su amigo Isidro Montalvo, colaborador de Atrévete en Cadena Dial, en la producción, Dani ha versionado uno de los mayores clásicos de la música en español: Mi carro me lo robaron de Manolo Escobar. Cambiando la letra para adaptarla a su situación, Dani canta lo siguiente:

“Mi guitarra me la robaron estando tocando en Murcia. Mi guitarra me la cogieron, solita en el camerino. ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? Dónde quiera que esté, mi guitarra es mía”

Al final, con un toque de humor, Dani termina diciendo: “Espero que al menos sepas afinarla, porque si no pobrecita”.

David Otero también se ha hecho eco

Han sido muchos los compañeros de profesión que se han hecho eco de la desaparición de la guitarra. Artistas como Álvaro de Luna o Andrés Suárez han querido echar una mano a Dani en su búsqueda, compartiendo la noticia en sus redes sociales.

Pero si ha habido una persona que ha emocionado a los fans de El Canto del Loco con su ayuda ha sido, sin duda, David Otero:

“Esta guitarra me la dejó mi primo para tocar durante muchos años. Sé lo que duele que te roben una guitarra. Como me pasó a mí, espero que algún día vuelva a su dueño”.

Dani agradece a toda la gente por volcarse en la búsqueda

Aunque haya mucha gente que se haya volcado en la búsqueda del instrumento. Dani ha querido quitarle importancia al asunto, agradeciendo a todo el mundo su pequeña ayuda, pero recordando que es solo un objeto:

“Hay muchas guitarras para seguir haciendo canciones. Hay cosas realmente importantes en esta vida y los objetos a veces deben irse. Quería dar las gracias a toda la gente que se ha volcado de una forma tan bonita para buscar un objeto que ha marcado tanto mi vida”

Esperemos que finalmente el bueno de Dani encuentre su querido instrumento, cuyo número de serie es 04174247. Todo sea por ayudar.