Dani Martín pide ayuda para recuperar su guitarra, “la que me ha acompañado desde El Canto del Loco hasta hoy”

Han pasado un par de días desde que Dani Martín denunció públicamente durante su show en Murcia que alguien le había robado de su camerino su guitarra y desafortunadamente sigue sin aparecer. Por ello el cantante, además de denunciarlo a la policía, ha decidido publicar un mensaje en las redes sociales en el que pide ayuda para intentar recuperar un objeto muy querido para él: "la que me ha acompañado desde El Canto del Loco hasta hoy".

Amaral, Rozalén o Paula Echevarría son sólo algunas de las miles de personas que han intentado mandar sus mensajes de apoyo al solista deseando que esa guitarra aparezca y pueda recuperar un objeto que está asociado a tantos recuerdos de su vida personal y profesional.

Junto a la imagen de la guitarra y su número de serie, Dani Martín publicaba este mensaje en sus cuentas oficiales en las redes sociales: "Me han robado mi guitarra, la que me ha acompañado desde El Canto hasta hoy. El robo se produjo en la plaza de toros de Murcia. Si os la encontráis en cualquier tienda de segunda mano, que sepáis que está denunciado el robo. Si queréis ayudarnos a encontrarla, os agradezco que contactéis con info@puercoespin.es El valor es más sentimental que económico. Gracias. Marca: Norman. Número de serie: 04174247".

Decenas de seguidores en sus redes sociales ya han comentado al madrileño que estarán muy pendientes tanto de las plataformas de venta online de segunda mano como de las tiendas de música donde alguien podría intentar sacar beneficio económico del robo. Como decíamos al comienzo del artículo, la policía también está investigando quién podía tener acceso al camerino de Dani Martín justo antes de su concierto en Murcia donde se produjo el hurto.

"Alguien ha entrado en mi camerino y se ha llevado la guitarra con la que he compuesto muchas de mis canciones. Debe ser alguien que está podrido por dentro. Espero que al menos le sirva para comprar comida. Un fuerte aplauso para el amigo de lo ajeno" explicaba el ex El Canto del Loco delante del micrófono.

No es la primera vez en este 2022 que Dani Martín denuncia el robo de un bien muy preciado para él. Y es que hace unos meses el intérprete denunció el robo de su cartera en la que llevaba una fotografía de su hermana Miriam, tristemente fallecida: "Buenos días a todos amigxs. Anteayer me robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social... Que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa, y me parece que es una put*da. Si alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere para nada eso, yo sí ,tiene mucho valor para mí. Le pediría que lo pensara, las tarjetas ya están dadas de baja. Si alguien quiere quedarse con mi DNI porque le hace ilusión que lo haga, pero vamos me parece asqueroso".

En sus redes Dani Martín también ha querido quedarse con los positivo de su visita a Murcia donde recibió el cariño de miles de personas: "Lo de Murcia es de otro planeta. Gracias por tanto amor en forma de energía, de las noches más bonitas del año. Gracias, gracias, muchas gracias. Como podéis ver en el vídeo, sigo siendo imbecil. Quedan 4 y los 4 están agotados! Gracias".