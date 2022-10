Abraham Mateo: “Tengo unas cuantas heridas en el corazón que he curado componiendo canciones”

Este miércoles, 5 de octubre, se celebraron los Forbes Best Influencers 2022: una gala donde acudió la crème de la crème de las redes sociales. Dulceida, María Pombo, Inés Hernand, María de Jaime o Pelayo Díaz se dieron cita en la embajada italiana para celebrar una gala llena de “me gusta”. Tampoco faltó una de las celebs más buscadas del momento: Laura Escanes. La modelo atendió a los medios por primera vez, tras el anuncio de su separación de Risto Méjide.

Pero no todos fueron personalidades de las redes sociales, entre los invitados también hubo algún que otro artista musical. Abraham Mateo, uno de los cantantes y productores del momento, tampoco faltaron a la cita.

El gaditano se paró unos minutos a charlar con LOS40, desvelándonos algunos detalles sobre su nueva música. Y es que Abraham se encuentra explorando nuevos sonidos en el estudio.

El cantante, que está triunfando en este momento con Quiero decirte, está explorando aquellos sonidos de los ochenta para su nueva música:

“Ahora me está dando por escuchar mucha música ochentera. No sé si es por lo que me está dando por hacer ahora, pero me estoy llenando de muchas melodías de la época”

Abraham reconoce que se está fijando más en los grupos estadounidenses y británicos de aquellos tiempos que en los españoles: “Estoy escuchando mucho a Bryan Addams y a Tina Turner. Me gustan mucho y me siento muy identificado con las melodías que hacen y los tipos de vestimenta que tienen”.

Abraham Mateo en los Forbes Best Influencers 2022 / Borja B. Hojas/Getty Images

Sobre las letras

Abraham también nos ha dado pinceladas sobre los temas que tratarán sus próximas canciones: “Tengo unas cuantas heridas del corazón que he curado componiendo canciones. Me las he curado escribiendo música. Creo que estoy pasando por una época un poco rara sentimentalmente”.

Mateo, que lleva viviendo de la música desde que era un niño, reconoce que las mejores canciones salen del desamor: “Cuando una canción nace de verdad es cuando conecta con la gente. Es lo que me está pasando”

Sobre su próximo disco

El intérprete de Quiero decirte también nos ha adelantado que está inmerso en el trabajo de su próximo álbum en el estudio de su casa: “Todo lo que estoy componiendo es para mi próximo disco, que saldrá el año que viene. Vienen muchas colaboraciones muy chulas. Con artistas a los que admiro”

Tendremos que esperar un poco para conocer nuevos detalles sobre este trabajo, pero todo apunta a que vamos a encontrar un álbum con muchas referencias a los ochenta.