Laura Escanes lo tiene claro: “Nadie se muere por amor”

Si hay un rostro conocido que ha estado en el foco mediático en los últimos días, además de Tamara Falco, ese ha sido el de Laura Escanes al anunciar su ruptura con Risto Mejide, que ha dado lugar a muchas especulaciones sobre los motivos que los han llevado a tomar caminos separados. La última sin ir más lejos señalaba un supuesto romance con Míster Jägger, algo que la influencer ha desmentido horas más tarde. Sin embargo, estas no han sido las únicas declaraciones que la influencer ha dado a los medios, ya que hace tan solo unos minutos hemos podido conocer más detalles sobre cómo se encontraba después de todo este boom mediático, que ha sufrido durante los últimos días en la gala de Forbes Best Influencers 2022, a la que ha acudido junto con otras compañeras y amigas.

Estos premios han reunido numerosas personalidades del mundo digital y de la industria de la moda, como Dulceida, María Pombo, Laura Matamoros, Pelayo Díaz y un largo etcétera. Y pese a que estos galardones reconocen la labor que hacen los influencers en diferentes categorías, la atención estaba puesta en Laura Escanes, quien no ha dudado en pararse a hablar con los medios y explicar el difícil momento que atraviesa.

“Estoy feliz de estar aquí y de apoyar a mis compañeras. Es un reconocimiento muy importante para este sector”, ha comenzado explicando muy agradecida e ilusionada de poder acompañar a sus amigas en un día tan importante.

También ha reconocido estar muy nerviosa con todo lo que está sucediendo y el difícil momento que está atravesando por su ruptura con Risto Mejide. “Han sido once días bastantes intensos y complicados. (…) es verdad que lo estoy pasando mal. Al final es muchísimo acoso, muchísima opinión pública. Vosotros que estáis en la puerta de casa todos los días...”, ha manifestado en un tono triste pero honesto.

Tal es la presión que, la influencer ha continuado reconociendo que está dejando de llevar a su pequeña al colegio para evitar que los paparazzis la fotografíen. Además, ha expresado que no está de acuerdo con el trato que ha recibido estos días por los medios, ya que muchos periodistas no han dudado en presenciarse en la puerta de su casa o en publicar fotos que pertenecían más a su parcela de intimidad (matrícula del coche, el portal de su casa, direcciones de pisos que está mirando para mudarse...).

Pese a la dura realidad que reflejan estas palabras, la joven no ha tardado en quitarle hierro al asunto, al confirmar que es una situación complicada pero muy normal. “Todas las parejas del mundo se pueden separar. No pasa absolutamente nada. Si ya es complicada una situación pues imaginaos la presión que supone todo esto”, ha continuado añadiendo.

Los nuevos comienzos

Laura Escanes ha tratado de mirar hacia adelante, pensar en su futuro y focalizarse en sus nuevos objetivos. Aunque esto no ha evitado que se acuerde del que ha sido hasta ahora su pareja y ha expresado unas emotivas palabras. “Hay muchísimo cariño. Nos queremos muchísimo. Para nosotros lo más importante es que estemos bien, que lo hagamos lo mejor posible y lo menos doloroso posible. Que Roma y Julio no sufran y que esta situación pase cuanto antes”, ha manifestado en un tono muy honesto.

Además, la influencer ha reconocido que en estos momentos tan difíciles trata de estar rodeada de sus amigas y seguir focalizada en su trabajo. “La vida sigue. Nadie se muere por amor y tenemos que mirar hacia adelante”, ha dicho Laura Escanes para seguir añadiendo que siguen siendo una “familia” y que eso no va a cambiar en la vida.

El reencuentro tras la separación

Risto Mejide y Laura Escanes se reencontraron después de anunciar su separación para celebrar el cumpleaños de la hija que tienen en común. En palabras de Laura esta reunión fue “muy bien”, aunque reconoce que lo que más le preocupa e impresiona es lo que sucede fuera de casa.

“Nunca he vivido esto y se me escapa saber cómo gestionarlo.Por eso, os pido que me entendáis si en redes estoy desconectada o si con vosotros (los medios) estoy borde o distante. Creo que os he tratado siempre bastante bien”, ha terminado diciendo en un tono muy sincero.