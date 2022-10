Samuel, de bajón en la hoguera tras ver el acercamiento de Tania y Hugo Paz en ‘La isla de las tentaciones 5’

Las rondas de preguntas tipo verdad o mentira que se dan en las villas de La isla de las tentaciones 5 a modo de juego, pueden hacer mucho daño. En una de ellas le preguntan a Tania con quién se acostaría y entre risas y muy segura da el nombre de Hugo Paz.

Esas son las imágenes que le han puesto a Samuel en su hoguera y sus compañeros han dado por sentado que acostarse, se van a acostar. Samuel se venía abajo por mucho que Javi le pidiera que estuviese tranquilo.

"Me preocupa perderla. Me da igual con quién y cómo sea. Que esté con un chico cercano tonteando, me dolería mucho", le había dicho a Sandra Barneda antes de ver ninguna imagen. Y es precisamente eso lo que ha visto.

Las primeras imágenes que veía en la Tablet eran de la llegada de Hugo a la villa. Ahí no vio demasiada complicidad pese a que él ya dijera de entrada que la chica que le había llamado la atención era Tania. “Es verdad que a ella le gustan como Hugo, altos y morenos. Pero que me elija a mí. Eso es lo que quiero", aseguraba.

Poco a poco fue corrigiendo sus impresiones, sobre todo, cuando vio cómo en uno de los juegos, su chica le daba un mordisquito en la oreja a Hugo. Además, sus compañeras hacían comentarios dando por hecho que entre ellos iba a pasar algo. "Me ha molestado que él le ha dicho que le apetecía darse un beso y ella no ha dicho que no", decía Samuel.

Samuel se derrumba

Pero el bajón del todo llegó cuando vio las imágenes en las que su chica decía que tendría sexo con Hugo. Cuando Sandra le ha preguntado si puede estar tranquilo él ha dejado claro que no. “No veo que ponga un freno por así decirlo, que piense en mí y en que puede molestarme”, decía. Y aseguraba que estaba convencido de que su chica podía avanzar con Hugo porque “veo que le gusta de verdad”.

Y sus compañeros no ayudaban mucho. “Se ve complicidad, no como el resto de personas que pone la cara, se la ve contenta y eso al final…”, opinaba Manuel. Palabras que hacían derrumbarse a Samuel. Era Javi el que se levantaba a darle un abrazo. “Sabes que yo te quiero y voy a dormir contigo cada día. Lo sabes, ¿verdad?", le decía al oído. Y lo ha hecho. Cuando llegaban a la villa, han compartido cama.

“Yo sí que la quiero mucho y no tengo ojos para otra”, decía entre lágrimas. Y Sandra le decía que no tenía más imágenes para él.

Pintan mal las cosas en esta pareja, sobre todo porque ella, tras ver las imágenes de Samuel ha asegurado que iba a seguir en su línea con Hugo.