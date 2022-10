Violeta Mangriñán confiesa a Nagore Robles y Alba Carrillo que le está costando retomar el sexo tras ser madre

Nos hemos liado. No nosotros sino Nagore Robles y Alba Carrillo que han comenzado nuevo video podcast en mtmad y ese es el nombre que le han puesto. Y su madrina para el estreno no ha sido otra que Violeta Mangriñán.

Empezó reconociendo que está en el mejor momento de su vida, pero también “el más agotador”. Y no solo por su recién estrenada maternidad sino porque ha tenido que construir su nueva casa en Valencia y ha avanzado que ha comprado una segunda que convertirá en casa rural en Castellón.

Y después de aguantar todos los lloriqueos de las entrevistadoras sobre lo mal que les va en el terreno sentimental, les aseguro que, “para estar en pareja, te tiene que sumar muchísimo, porque si no, es mejor estar solo”. Eso sí, el sexo, mejor en pareja que solo.

Pero ella no lo está, comparte su vida con Fabio Colloricchio del que no se ha separado desde que se enamoraron en Supervivientes. Y están tan bien, que ahora comparten una hija, la pequeña Gala.

La verdad de la maternidad

Pero que nadie se equivoque, que la maternidad no es la panacea y Violeta lo ha querido dejar bien claro. Le está costando retomar las relaciones sexuales en su pareja tras ser madre.

“Fabio dice, ‘es imposible que te duela todavía’. Pues chico, si hace un mes y tres semanas. Hasta que vuelve todo a su sitio es un proceso y hay que pasarlo”, aseguraba.

Nagore le recordaba que hay otras cosas además de la penetración, pero no ha convencido a su amiga. “Yo soy una tía muy ‘open mind’ y que me gusta experimentar, pero en el sexo, yo necesito la penetración, entonces, estoy jodida porque en estos momentos todavía me duele un poco. Está un poco como la zona irritada. Acaba de salir un bebé de ahí”, explicaba.

También ha reconocido que lleva varios días un poco triste pese a que todo le va genial. “Serán las hormonas que las tengo bailando reguetón todo el día, pero yo que soy de compartir mis emociones en redes, la gente me dijo que no, que eso era depresión post parto”, reconoció.

Al margen de depresiones, ella reconoce que la maternidad no era su gran sueño. “Vamos a ser honestos, ser madre no era la ilusión de mi vida. Si venía, genial, era una experiencia que me apetecía realizar, era algo que sabía que iba a pasar. Me apetecía ser madre, pero no sabía en qué momento de mi vida, pero no era la típica mujer que sueña con ser madre. El mío no era ser madre, ha venido, genial y es la putada más bonita que me ha pasado en la vida porque ser madre es la putada más genial que te pueda pasar en la vida. Es lo más maravilloso del mundo, es lo más bonito que te puede pasar, pero no vuelves a descansar en paz el resto de tu puta vida. Hasta el día en que te mueras”, admitía.

Y esto no es más que un ejemplo de lo que da de sí un video podcast que parece más una charla de amigas que otra cosa. Así que, si era el objetivo, conseguido.