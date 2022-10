Nagore Robles desvela cómo ha sido volver a tener sexo con un hombre después de muchos años

No hemos liado, así se llama el nuevo video podcast de mtmad que ha reunido a Nagore Robles y Alba Carrillo en una especie de conversación de chicas sin ningún tipo de filtros. Y claro, en ese tipo de conversaciones nunca falta el tema del sexo.

“He follado mucho”, aseguraba Nagore sobre este verano. Y es que la madrina del estreno, Violeta Mangriñán, aseguraba que ahora la veía estupendamente, a diferencia de cómo la vio, hecha polvo, antes de las vacaciones.

Así que sí, parece que el verano le ha sentado muy bien. “Ha habido pene”, soltaba Alba Carrillo, de repente, sobre cómo habían sido las vacaciones de su compañera. “Jo macho, es que aquí no se puede contar nada”, se quejaba Nagore. “No me ha dicho el director las cosas que no puedo decir”, se justificaba Alba.

La que se quedaba con la boca abierta era su invitada. “Esto me parece super titular. ¿Cómo que ha habido pene si tú eras la que decía ‘una vez que pruebas tal, ya no quieres volver a tomar choped nunca?’”, le recriminaba.

Entrando en detalles

“Una cosa es probar pene de manera puntual, como el que se come un taco con tabasco, un pene con tabasco, y otra cosa es tener un pene a mano, como si fuera un joystick. No. Un pene al que recurres”, explicaba la que fue pareja de Sandra Barneda.

“Ah, pero, ¿un pene de goma?”, preguntaba Violeta que no entendía muy bien a su amiga. “No, no, no, con cuerpo y cerebro y hablaba, incluso”, respondía Alba por ella.

“No sabéis lo que es estar tantísimos años sin pene, abrazar a una persona con pene y sentir… no estaba acostumbrada”, relataba Nagore entrando en detalles.

Y como toda buena amiga, Violeta ha cotilleado para saber si se sentía mejor con hombres o con mujeres. “Yo creo que me quedo más en la acera de enfrente, pero de vez en cuando cruzo la acera, voy, veo que hay y vuelvo a la mía que es donde me siento yo segura”, admitía.

La chica de Fabio Colloricchio confesaba que en una ocasión puso en su Instagram que le hubiera gustado ser bisexual y recibió muchas críticas. Aunque acabó confesando que a ella le iban los hombres, que las mujeres no le excitaban.

“No me ponen cachondas las mujeres. A mí me gustaría jugar con una mujer con la finalidad de poner cachondo a un tío, no es porque me guste una mujer en sí. Solo para jugar. No podría tener una relación únicamente con una mujer porque no me excito con una mujer. Yo necesito la penetración”, confesaba.

“Hubo una época en la que sí tenía sueños eróticos con Nagore y se lo conté y se vino muy arriba”, señaló cuando puso en cuestión que solo le gustaran los hombres.

Es sólo una muestra de lo que dio de sí una charla sin nigún tipo de filtros.