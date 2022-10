Bad Gyal se convierte en ‘Novia a la fuga’ en su nuevo single ‘Sin Carné’: ¡Mira el vídeo!

Bad Gyal por fin ha hecho feliz a sus fans. Después de estrenar esta canción en directo durante algunos de sus shows, ha lanzado la versión de estudio de Sin Carné acompañado de videoclip que desprende puro fuego. Porque, no tendrá permiso de conducir pero, la cantante quema rueda en sentido figurado y literal.

Dirigido por Manson y producido por Canada, este vídeo musical presenta a nuestra protagonista como una moderna Julia Roberts en Novia a la fuga, cambiando, en este caso, un solo caballo, por los 710cv del Bentley Continental Supersports, el coche deportivo blanco al que se sube rescatada por sus amigas.

A partir de aquí, Bad Gyal saca toda la maquinaria pesada para dejar claro que es una de las reinas del género urbano. La artista manifiesta que siempre aporta lo más novedoso y original a sus temas ("Siempre traigo algo fresh, na' de TBT"), que el flow le viene dado de forma innata, natural ("Lo movemos bien sin coreografiarlo").

También deja caer que su música es así, transparente, sin más profundidad filosófica ("Traigo lo que es"), hecha para bailarla y disfrutarla; si no, ya saben donde está la puerta, no molesten ("Si no lo mueve, acuéstese").

Además de soltar su melena al viento por la carretera a toda velocidad, la intérprete de Fiebre quema goma de neumático de verdad y es capaz de zafarse de la policía de la escena para demostrar que el método que utiliza para crear éxitos no se basa en el ensayo y error; al contrario, no sabe intentar a ver cómo sale. Lo hace y punto: ensayo y acierto.

Este tema estará incluido en el próximo proyecto de la barcelonesa, que ya está empezando a tomar forma. ¿Te gustaría ver una futura colaboración con Karol G?