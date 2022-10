Tracy Wolff tiene claro quién sería Harry Styles dentro de ‘Crave’ y lo que desea toda fan de One Direction

Crave es una de esas sagas juveniles que logran conquistar a cientos de miles de lectores creando una comunidad que muere por adentrarse en ese universo fantástico de vampiros, brujas, dragones y demás seres paranormales.

El instituto Katmere al que llega Grace tras quedarse huérfana le descubre un mundo nuevo al que también pertenece ella y nos remite a otros que ya nos engancharon como el de Crepúsculo o Harry Potter.

En esta ocasión, son dos hermanos los que se disputan el amor por la protagonista: Jaxon y Hudson. Pero no es ahí donde radica la acción de una historia llena de acción y emociones a partes iguales.

Su autora, Tracy Wolff, se ha pasado por España para presentar su última entrega de la serie, un spin off con más información de los personajes, test para los lectores y escenas eliminadas. Y es que todo el que se ha sumergido en este mundo se ha quedado con ganas de más.

Y sí, la música tiene protagonismo en la vida de Tracy y de sus personajes y hemos querido indagar un poco. De artistas, empoderamiento femenino o sexo en la literatura, hemos podido hablar con ella.

Antes de venir a España has estado en un concierto de Harry Styles, ¿qué fue lo mejor?

Soy una fan de Harry Styles y de One Direction desde el dos mil… bueno, desde hace un montón de tiempo, lo vamos a dejar realmente ahí, desde el principio. Es el tercer concierto al que iba y ha estado increíble. Me ha encantado. Por lo que sé de Harry Styles –que no lo conozco personalmente- es que es una persona increíble y su música aporta mucha alegría. Y lo que más me gusta de él es que se siente tan cómodo siendo como es. Me imagino que le habrá llevado un proceso llegar ahí, pero sin lugar a dudas es lo que le deseo a todo el mundo, sentirse cómodos dentro de la piel que habitamos.

Él, además de cantante es actor, ¿qué papel le daría de la saga de Crave?

He visto a varias fans que les gustaría verlo haciendo el papel de Hudson. Como Harry Styles también tiene ese acento británico, le iría perfecto. Pero Hudson es mucho más alto que Harry Styles, pero, ¿a quién le importa? Él es Harry Styles, podría tener la altura que quiera.

Le iría bien a Grace, tu personaje, que es fan de One Direction, supongo que eso es un reflejo de tus propios gustos. ¿Eres de las que todavía espera un regreso de la banda?

Sin lugar a dudas, es gusto mío. Para todas las fans de One Direction ese es el sueño hecho realidad. No creo que haya una sola fan en el mundo que no quisiera volver a verlos reunidos una vez más. Yo creo que lo que me gustaba mucho de la banda y también trato de proyectar en la serie Crave, es el espíritu de la camaradería. Como tenemos esta banda de cinco chicos que no se conocían y, de un momento a otro, forman esta familia. Por lo que he investigado, he llegado a la conclusión de que, más allá de ser personas muy talentosas, son personas muy amables y, para mí esa es una característica muy importante. Creo que la amabilidad es lo más importante que hay en el mundo y es una característica que me gusta percibir en las personas y atribuirles a mis personajes.

Supongo que tenías claro que tenía que haber una canción llamada Grace y encontraste a Lewis Capaldi, ¿qué tenía esa canción?

Nunca había escuchado esta canción antes de comenzar a escribir la saga. Estaba escribiendo el libro Ansia y estaba buscando una canción con la que Hudson pudiera expresar todo lo que siente por Grace. Y encontré esta canción que me pareció perfecta y me enamoré de ella. Las lectoras comparten esta canción constantemente en TikTok e Instagram y cada vez que la comparten yo me detengo un momento y la escucho porque me parece una canción preciosa que, aparte aborda temas tan importantes como pueden ser la condición humana, el amor, la redención. Yo creo que sería la canción que escogería como tema central de la banda sonora de toda la serie.

El personaje de la saga que más relación tiene con la música es Luca García, ¿qué artista de la escena actual crees que podría representarle bien?

Creo que Luca es un cantante y un compositor maravilloso y creo que si hay alguien con el que podría sentirse identificado sería con Niall Horan que es uno de los compositores de las canciones de One Direction, que tiene dos álbumes en solitario. A Luca le gustaría.

¿Tienes alguna playlist de tu tiempo de escritura de esta saga?

No, no tengo una playlist. En algún momento hice una especie de playlist de las canciones que solía escuchar en algunos momentos en los que estaba escribiendo la serie, pero luego me detuve porque las fans produjeron no sé cuántas playlists, todas buenísimas, y a menudo escucho las que han generado los fans. Pero sí te digo que hay canciones específicas que he escuchado para escribir ciertas partes de la serie. Sin duda, Grace de Lewis Capaldi y Human de Rag 'N' Bone Man, que me gusta mucho. Al margen de que en el libro estamos hablando de seres paranormales, creo que la canción representa bastante bien esa búsqueda de quiénes somos, qué nos gusta y, también, representa bastante bien la alegría y el dolor de la vida en general. También Hold my girl de George Ezra. Me encantan los cantantes compositores.

Hace poco estuviste en Forks, ¿cuánto de inspiración le debes a Crepúsculo?

Creo que cada vez que uno se siente a escribir una historia, sobre todo para jóvenes adultos sobre vampiros, hay que tomar un momento para reconocer las obras y autores anteriores. Me sentía bastante dudosa a la hora de empezar a escribir una historia sobre vampiros, sobre todo, porque tenía la impresión de estar recostándome sobre los hombres de un gigante, porque es un género que cuenta con grandes autores como pueden ser Bram Stoker, Anne Rice. Llegó un punto en el que dije, si no soy capaz de aportar algo nuevo o algo fresco a este género, prefiero no decantarme por este género en absoluto. En este sentido, ¿ha habido influencia de Crepúsculo?, claro que sí. Cada uno de esos libros que se han escrito antes de mi serie han tenido una influencia sobre el mío. Lo que hacemos es coger esos detalles que nos gustan y recrear algunas partes y aportar algo nuevo y algo fresco.

También hay mucho de Harry Potter, ¿te daban miedo las comparaciones que iban a surgir?

Claro que sí, obviamente tenía mucho miedo de que se comparara la serie con cualquiera de estos dos libros. Cualquiera que te diga que no tiene miedo de escribir un libro de este género, está fingiendo. Obvio que tenía miedo de que los lectores dijeran ‘no es tan bueno como Crepúsculo’ o ‘no es tan bueno como Harry Potter’. Pero lo que hice es lo único que podía hacer, honrar a ambos libros, esto me parece muy importante, hay que honrar las obras que nos han influenciado y luego, aportar una historia que nos pareciera lo más fresca, novedosa y emocionante posible. Es todo lo que podía hacer y es todo lo que hice con la serie. Traté de escribir el libro que me hubiera gustado leer.

¿En qué casa de Hogwarts te incluirías y en cuál del instituto Katmere?

Fui a una muestra en Nueva York en Times Square donde estaba el sombrero mágico y se escogió a una persona del público para ponérselo y esa fui yo. Por ese motivo, a pesar de idas y venidas, me decantaría por Gryffindor. En cuanto a Katmere, yo creo que en la serie vas a encontrar dragones, vampiros y brujas porque me encantan a mí, es bastante difícil decantarme por una de estas cortes. Antes de escribir esta serie había escrito también una serie sobre brujas. Pero si tengo que escoger una, tal vez, la corte vampírica.

En un principio Grace parece un personaje frágil porque se ha quedado huérfana y llega a un sitio nuevo, un tanto desvalida. Luego vamos viendo un empoderamiento femenino, ¿no se entiende ya la novela juvenil sin este perfil de mujeres?

Creo que abordo mucho el tema del empoderamiento femenino en la serie, pero para mí, el empoderamiento femenino es más un camino. No es una realidad, es algo que se logra al andar y es un camino que para algunas mujeres se da de una manera un poco más rápida y para otras, de manera más lenta. Es el caso de Grace. Muchas niñas se pueden sentir identificadas con Grace porque yo diría que, para la mayoría de las niñas, -no voy a decir de todas porque no voy a erigirme como portavoz de todas las niñas, ni mucho menos-, pero creo que es un camino gradual. Toma tiempo entender dónde se encuentra la fuente de la fortaleza de cada una y cómo podemos fortalecerla en el día a día. Esto me lleva a otro punto que para mí es fundamental y he querido reflejar en la serie y es que hay un gran abanico de maneras en las que podemos vivir el empoderamiento femenino, no hay una sola manera de ser una mujer fuerte.

Tracy Wolff ha estado en Madrid presentando el último libro de 'Crave'. / Foto cedida por Grupo Planeta: © Rectimepro

Se puede ser fuerte como Grace cuya fortaleza tiene que ver con la resiliencia, con que no se rinde nunca y se vuelve a poner de pie una y otra vez. Podemos tener un empoderamiento como el de Macy que ejerce su fortaleza desde los cuidados y la ayuda constante a los demás. O podemos ejercer nuestro empoderamiento como Eden que es la chica fuerte que va dando golpes por aquí y por allá. Para mí era muy importante mostrar toda esta gama de maneras de habitar el empoderamiento femenino. Otra de las cosas que me ha gustado mucho reflejar en la serie es la importancia de la amistad femenina, la amistad entre mujeres. A tu pregunta de si no somos capaces hoy en día de escribir una novela para adultos jóvenes que no represente este tipo de empoderamiento femenino, yo contestaría, ¿por qué querrías hacerlo de otra manera?, ¿por qué querríamos tener personajes femeninos que no sean personajes que habiten estas distintas maneras de ser fuertes? Al final el objetivo es tener personajes femeninos que se sientan cómodos con quiénes son, que se sientan cómodos con su aspecto físico, con posibilidad de hacer todo lo que quieran hacer desde sus distintas cualidades.

Es un avance esta forma de presentar a las mujeres como es un avance tratar la sexualidad sin tantos tabúes. ¿Te han criticado mucho ese tema en tu país donde todavía hay un sector muy conservador al respecto?

Vengo de Texas y hay en este momento un movimiento bastante fuerte que busca la prohibición de ciertos libros y es algo que me enfurece completamente a mí y a todos los que escribimos libros, los que leemos libros y los que creemos en la libertad de expresión en términos generales. Creo que es un fenómeno que nos produce enorme preocupación y frustración. He de decirte que, de momento, no se han fijado en Crave y ojalá siga siendo así, pero bueno, a mí me parece que es inefable que alguien pueda tomar la postura de decir qué tenemos que leer, qué tenemos que pensar, a qué se nos tiene que exponer. Yo lo que procuro hacer con mi escritura es mantener mi fidelidad a mis personajes, a mis lectores y procurar que le mensaje se siga difundiendo. Es lo que puedo hacer aparte de hacer donaciones a varias organizaciones que luchan por mantener la libertad de expresión.

Jaxon, Grace y Hudson. ¿Los triángulos amorosos son imprescindibles en este tipo de historias?

Justamente con el triángulo amoroso teníamos cierta preocupación porque nos habíamos dado cuenta de que lo estábamos dejando un poco de lado y algunos autores se sentían un poco frustrados por el tema del triángulo amoroso. Pero, en ese sentido, tengo que decir que yo sabía perfectamente cuando comencé a escribir la serie dónde iba a comenzar y dónde iba a terminar la serie. Una cosa que tenía clara es que quería tener otro interés amoroso, un segundo héroe que es Hudson, porque uno de los mensajes que yo quería transmitir con e libro, que me parece muy importante, es que la primera persona de la que te enamoras, probablemente no sea la persona con la que estés el resto de tu vida. Y esto no implica que la primera persona de la que te enamores sea una mala persona, no se trata de demonizar al primer amor, sino que, probablemente todos pasemos por un proceso de que, a medida que vamos creciendo, vamos percibiendo las cosas de manera distintas y hagamos elecciones distintas. La persona con la que terminarás estando a largo plazo, probablemente no sea la persona que te proteja, sino el personaje que te ayude a sentirte cada vez más fuerte, cada vez más cómoda en tu piel y te ayude a convertirte en la mejor versión de ti misma. Una persona que nos quiera con nuestros defectos y con nuestras fortalezas y que nosotros queramos de la misma manera. Es un mensaje muy importante para las chicas y los chicos adolescentes. Aunque se basa un poco en mi experiencia personal, yo creo que las mujeres, en línea general, tienden a permanecer demasiado tiempo en relaciones en las que cuidan a sus parejas, tal vez porque estamos acostumbradas a cuidar a los demás, pero también creo que tenemos como esa carga de querer salvar a nuestras parejas y Grace personifica también esa situación. Vemos como en Ansia pasa por el proceso de aprender que no puede sacrificarse a sí misma y quién es por un chico, Tiene que encontrar sus propias herramientas para llegar a esa felicidad. Quería que los lectores entendieran que no podemos sacrificar nuestra propia felicidad e identidad por convertirnos en la persona que otra persona necesita.

Lo último que nos ha llegado es la guía del instituto Katmere, donde nos desvelas muchos secretos de este universo e incluso podemos interactuar, ¿es difícil soltar una saga que te ha dado tanto?

Es super difícil. Así justamente nació este libro que es derivado de la serie. Había escrito muchas series antes de esta, pero es la más larga y sientes un apego por los personajes. Quiero asegurarme que estén bien. Obviamente sé que no son personas, pero tengo este apego con estos personajes. Cuando empecé a escribir esa serie sentía que Grace me estaba hablando. Es tan difícil dejar a ese grupo de personajes de lado que nació este libro, un spin off. Fue un intento de mantenerme un ratito más en el universo Katmere que es tan difícil dejar atrás.

Ya para acabar, cuéntanos cuándo veremos la saga en el cine y qué escena te hubiera gustado vivir a ti.

En breve comenzará la producción de la película, está fuera de mi control, está en manos de Universal. No tengo ni idea de cuándo finalmente se estrenará en los cines, pero sí que se comenzará la producción en breve. En cuanto a las escenas, creo que hay varias, pero hay una de Anhelo que no tiene que ver con Hudson sino con Jaxon y es una escena que yo tenía en mente que quería escribir y, de hecho, estuve escribiendo el libro pensando a ver en qué momento podré escribir esta escena que tenía concebida. Es esa en la que Jaxon se lleva a Grace a dar un paseo levitando, con su poder de telequinesis, por la aurora boreal y empieza a bailar alrededor de la aurora boreal. Siempre he pensado que sería increíble poder hacerlo.