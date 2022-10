Rihanna y los posibles artistas invitados que la acompañarán en la Super Bowl

La confirmación de la actuación de Rihanna en la Super Bowl de 2023 ha generado una auténtica revolución a nivel internacional. Y es que si ya ser la artista protagonista de esta gran final de la liga de fútbol americano es uno de los mayores logros profesionales en la música, imaginemos lo que es sabiendo que también es su regreso después de más de media década.

Será el 12 de febrero del próximo año cuando disfrutaremos de la actuación que nuestra protagonista nos ofrecerá durante 14 minutos. Aunque aún hay muchas dudas al respecto de esta aparición de la intérprete de Work, ya hay muchas teorías al respecto.

Y es que la gran mayoría de los artistas que han puesto música en el descanso de la final de la NFL han llevado consigo a otros compañeros de profesión con los que han compartido algún que otro tema. O incluso han acabado compartiendo actuación, como ha sido el caso de Jennifer López y Shakira, por ejemplo.

En el caso de Rihanna, ¿quiénes estarán acompañándola el 12 de febrero? Aún no hay ninguna confirmación al respecto y, aunque medios como TMZ ya haya puesto sobre la mesa algunos nombres, vamos a analizar quiénes tienen más posibilidades de aparecer por sorpresa durante la actuación de Rihanna.

Uno de ellos es, sin duda, A$AP Rocky. El padre de su hijo y compañero de vida de nuestra protagonista ha lanzado con ella Fashion Killa, un tema que ha dado de qué hablar en su trayectoria. Por tanto, no es de extrañar que se una a este repertorio de canciones con los que recorrerá algunos de sus mayores himnos musicales.

A$AP Rocky y Rihanna / Mike Coppola (Getty Images)

Pero no es el único. ¿Quién no ha escuchado Work o What's My Name? Estos dos temas tienen algo en común, y es que son colaboraciones de Riri junto a Drake. Tampoco se descarta que el rapero aparezca sobre el escenario (aunque hay rumores de que hubo algo más que una amistad entre ambos).

Britney Spears tampoco se queda atrás. Ambas artistas han colaborado en S&M y, teniendo en cuenta que Britney nunca ha actuado en la Super Bowl, Rihanna podría darle la oportunidad invitándola durante su actuación. Muchos de sus fans no lo descartan. Otra diva que podría estar presenta es Nicki Minaj, con quien lanzó Fly. No sería la primera vez que aparecería en el descanso de esta final, ya que hace diez años acompañó a Madonna en la suya.

Otros artistas que podrían acompañar a Rihanna son Coldplay, con quienes interpretaría Princess Of China, y Calvin Harris, para traernos su tan archiconocido We Found Love. De hecho, sobre la banda británica, en su agenda tienen un espacio libre entre noviembre de 2022 y mayo de 2023. ¿Casualidad? ¡No lo creemos!

Habrá que esperar para saber quiénes estarán acompañando finalmente a Rihanna el próximo 12 de febrero en la Super Bowl. De momento ella ha asegurado estar emocionada y nerviosa por la noticia, algo que comparte con sus millones de fans.