Jorge Ruiz (Maldita Nerea) confiesa por qué no veremos trap en su próximo disco: “No puedo hacerlo, lo siento”

La increíble historia entre tú y yo es la nueva canción que ha lanzado Maldita Nerea. Un tema post pandemia en el que Jorge Ruiz habla de amor. Es consciente que estar bien da menos clics, pero él no es capaz de componer desde el desamor con lo bien que le va en este terreno.

Una canción muy especial que tomó forma el pasado junio después de sufrir un atropello que le cambió la manera de ver las cosas. No le pasó nada grave, pero sí le hizo replantearse muchas cosas.

“Es una canción importante para mí por ese accidente que te he mencionado antes. Me espabiló. Sigo diciendo que soy de Murcia y de esa rotonda de la M-11 porque lo vi cerca. No pasó nada, pero fue un susto muy grande para mí. Entonces, ha sido de un segundo nacimiento. Cuando se cerró la puerta de la ambulancia fue como ‘ostras, lo que acaba de pasar’. Estaba dolorido. Sospecho, esto lo dirá el tiempo, que es una canción bisagra. Está abriendo la puerta hacia algo grande para mí”, nos contaba.

De momento es la presentación de un álbum que ya llegará en 2023 y que podemos asegurar que no caerá en la tentación de la música urbana que lo domina todo en estos momentos.

Sin sumarse a la tendencia

“Una moda, yo creo que te incluyes en ella y te montas en esa ola si puedes. Si no puedes, no. Y yo no puedo”, admitía el cantante sobre unirse o no a las tendencias musicales que imperan.

“No puedo hacer trap porque no vengo de ahí. Soy muy respetuoso con este tipo de cosas y es para mí un género más, no lo critico, lo que sí que me parece ya más impostado es cuando un artista que no viene de ahí, se pone a hacer eso porque se nota. Y, entonces, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, lo siento”, añadía, sin dar nombres de esos otros artistas que sí lo intentan.

De momento nos ha presentado un pop con energía muy rockera y es que lo que sí promete es que su próximo álbum será energético y luminoso. Esperando estamos.