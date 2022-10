Avance de 'Tierra Amarga': la serie turca de Antena 3 vuelve hoy con una confesión que lo cambiará todo

Tierra Amarga vuelve a la parrilla en esta semana tan especial. Después de que en gran parte de España se haya disfrutado de un fin de semana repleto de actividades derivadas del Día de la Hispanidad y para arrancar los dos primeros días laborables de una semana que solo tendrá cuatro jornadas lectivas, la serie turca de Antena 3 regresa a la televisión para ofrecer a sus fans nuevas tramas que incluirán una confesión que puede cambiarlo todo.

Si eres de los que no puede esperar ni un minuto más para conocer qué es lo que está por llegar en esta ficción tan popular, no te preocupes, porque en LOS40.com te ofrecemos un pequeño adelanto de la trama:

Lo que pasará en el capítulo del lunes 10 de octubre en Tierra Amarga

Después de que es cerrase la semana televisiva que abarcaba del 3 al 7 de octubre con Abdulkadir logrando que Saniye y Lutfiye no averiguasen la verdad y haciéndolas creer que estaba de su parte, en el episodio del lunes 10 de octubre llega el momento de que Abdulkadir reciba la orden de parar los planes. Hakan ya no quiere dañar a Züleyha.

Por otro lado, la cuidadora y Hülya fingen no reconocer a Hakan...Su cuidadora le cuenta la historia con Demir, que no es otra que sus padres no le permitieron casarse con una mujer que no fuese rica. Y Hülya le entrega las cartas de Demir a Züleyha.

Por último, Fikret le pide perdón a Betül por haberla ignorado y llega la gran confesión del episodio. Ella le dice que siente algo por él y él acaba por reconocer, al fin, que también está enamorado de ella.

Si has llegado hasta aquí damos por sentado que eres fan de Tierra Amarga, así que debes saber que, además de las series que están emitiendo en Antena 3 y en Telecinco, desde nuestro país se pueden ver más de 60 series turcas en español a través de las plataformas online de Amazon Prime Vídeo como en las de las propias teles, AtresPlayer Premium y Mitele.

Algunos títulos de origen otomano que se pueden ver en España actualmente son: Love is in the air, Inocentes, Huérfanas, The Gift, Mujer, Nos conocimos en Estambul, Mar de amores, Lobo, Ada Masali (El cuento de la isla), Fugitiva, Love 101, Dulce Venganza, Nos conocimos en Estambul, No sueltes mi mano, Madre, Habitación 309, En todas partes tú, Hermanos, Club Estambul, El Sultán y Kara.