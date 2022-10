'Tierra Amarga': avance semanal de los capítulos de la serie turca de Antena 3

Tierra Amarga vuelve una semana más a la parrilla de Antena 3. Esta ficción turca que arrasa en medio mundo regresa a la pequeña pantalla de nuestro país de la mano de Atresmedia después de acumular, una vez más, unos grandes datos de audiencia que la hacen imbatible frente a su competencia.

Esta semana, Tierra Amarga promete seguir dando guerra en la batalla por los datos y lo hace de la mano de unas tramas intrigantes que mantendrán pegados a sus fans frente a la tele durante los 40 o 45 minutos que dura la emisión de cada uno de sus capítulos. Pero ¿qué pasará exactamente en los siguientes episodios de esta serie de Antena 3?

Gracias a que la cadena lanza un pequeño adelanto cada día, aquí te podemos contar qué es lo que está por llegar en la ficción. Eso sí, los adelantos son diarios, por lo que para saber qué pasará cada día de esta semana con Betül, Züleyha, Tierra Amarga, tendrás que consultar esta página día a día. ¡Prometemos ir contándotelo todo!

Lo que pasará en el capítulo de este lunes en Tierra Amarga:

En el capítulo de Tierra Amarga que Antena 3 emitirá este lunes a partir de las 17:45 horas los espectadores podrán ver cómo Betül le dice a Züleyha que ha descubierto algunas irregularidades importantes en las cuentas de la empresa... Betül está verdaderamente preocupado por lo que acaba de averiguar así que llega incluso a enseñarle a Züleyha los documentos que Herkan le ha hecho firmar...

Otras series turcas que puedes ver si te gusta Tierra Amarga

Si eres fan de Tierra Amarga debes saber que, además de las series que están emitiendo en Antena 3, desde nuestro país se pueden ver más de 60 series turcas en español a través de las plataformas online, tanto de las principales cadenas de la tele (Atresmedia y Mediaset) como de Netflix y Amazon Prime Vídeo.

Algunos títulos de origen otomano que se pueden ver en español son: Love is in the air, Huérfanas, The Gift, Mujer, Nos conocimos en Estambul, Mar de amores, Lobo, Ada Masali (El cuento de la isla), Fugitiva, Dulce Venganza, No sueltes mi mano, En todas partes tú, Hermanos, Club Estambul, El Sultán y Kara.