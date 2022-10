Las primeras palabras de Iñigo Onieva, tras 16 días de la ruptura con Tamara Falcó

Aunque este 2022 ya se ha erigido como el año de las rupturas de famosos, desde luego, una de las más mediáticas ha sido la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

Solo 24 horas después de anunciar su compromiso, rompían por la infidelidad pública del joven en un festival con otra chica.

Ella ya habló en El Hormiguero y narró todo lo que ocurrió. Pero él no había dicho nada hasta esta tarde de domingo, 9 de octubre. 16 días después de la separación, se acercaba a los medios y decía con voz entrecortada:

"Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, hermanos... a los cuales les estoy profundamente agradecido por su apoyo condicional en este momento tan difícil. Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad”.

Primeras palabras de Iñigo Onieva tras 16 días. Pide respeto para su familia y vuelve a pedir perdón a Tamara Falcó. #FiestaT5 @unicorntves pic.twitter.com/YzabkLsOVu — Edu Calle (@EduCalle_) October 9, 2022

Y, aunque los periodistas preguntaban otras cosas, él continuó: "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado. Si ya es duro haberla perdido toda esta repercusión mediática lo complica mucho más. Por lo que no tengo nada que celebrar, no he ido a niguna fiesta ni tengo ganas de nada".

No dejó pasar la oportunidad de hacer publicidad de sus empresas: “Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos que sin ellos, ni sin mi equipo de Mabel Capital y mis socios en Lula no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera”.

Y acabó con otro lamento: “Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible, no somos ni villanos, ni héroes solo personas que cometen errores. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia”