Pablo Pisa se va hasta la granja de ‘Pesadilla en el paraíso’ para dejar las cosas claras a Dani G y Steisy

Pesadilla en El Paraíso, como todo este tipo de realities mantiene las emociones a flor de piel. Y no sólo entre los concursantes, también en los familiares que tienen que defenderles en plató. En las últimas semanas hemos ido viendo cómo el enfado de Pablo Pisa iba creciendo a medida que iba viendo imágenes de su novia, Patricia Steisy con Dani García.

La complicidad entre ambos concursantes ha ido creciendo día a día y las muestras de cercanía y confianza se han ido sucediendo sin descanso. Y claro, eso no ha gustado fuera. “Me parece vergonzoso, él porque es mi amigo y ella porque es mi novia, me siento como un estúpido. Era amigo mío, en pasado, no lo va a volver a ser", dejaba claro Pablo después de que Lara Álvarez le pusiese un vídeo de su novia con su amigo.

Antes de que la cosa vaya a mayores ha decidido acercarse a la granja para hablar con ellos y lo hemos podido ver en el debate de este domingo. Primero se encontraban los chicos. Pablo no estaba dispuesto a callarse nada.

Diferencias con Dani

“¿Te parece bonito? Lo último que me esperaba de ti como amigo es que hicieras esa mierda. Pensaba que venías a hacer un concurso y que se te conociera como persona, pero repites el patrón, creo que has entrado a romper una pareja y a tener momentos de tele”, le decía al que hasta ese momento había sido su amigo.

Dani no podía creerse lo que estaba sucediendo y pensaba que se trataba de una broma. De hecho, aseguró que él creía que Pablo iba a darle las gracias por haber cuidado tan bien a su chica y estaba convencido de que se iba a arrepentir de su reacción. Dejó claro que no estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. “Es una gran amiga y me he encontrado aquí con una tía que la tengo como una hermana y espero que sea así durante mucho tiempo”, aseguraba Dani.

Pablo, le echaba en cara que hablase de hermana cuando ha reconocido que le pone cachondo. “¿Tú sabes lo que es respetar a la novia de un amigo?”, le preguntaba. Pero Dani se mostraba firme y aseguraba que se tenía que sentirse orgulloso del comportamiento de su chica. Al final se han abrazado, pero ha quedado un ambiente de tensión que es el que continuaba cuando Pablo se ha reencontrado con su chica.

Reencuentro con su chica

Pablo le aseguraba a Patricia que confiaba en ella, pero que no entendía lo que estaba haciendo con Dani. “Te pedí una cosa antes de entrar Patri, solo una, ¿te acuerdas?... Y te la has pasado por el forro del coño y me toca estar en un plató defendiéndome a mí, a ti, nuestra relación y estoy jodido”, le aseguraba.

“Hay comentarios que sobran, hay masajes en el culo que sobran, hay picos que mil veces te he dicho, ‘Patri, mi amor’…vamos a ver, los límites los pone una pareja y pensaba que estaban claros”, añadía.

No es la primera vez que Pablo ha tenido que ver esto en los cuatro años que llevan juntos. “La primera vez en Solo/sola te entendía, me puse en tu lugar, era la primera vez y pensé, ‘bueno, a lo mejor no sabe hasta dónde puede llegar’, pero es que aquí sí que ya lo sabías y me he sentido vacilado por mi novia y por mi amigo”, se desahogaba.

“Estoy viendo cómo dices a una persona, ‘si no estuviese en pareja estaría contigo, le das picos y te casas con él y es tu marido y le das masajes en el culo y dormís abrazados”, le enumeraba para dejar claro lo que no le había gustado.

“Si tú estuvieras fuera y yo estuviera dentro y vieras esas imágenes estarías igual que yo o peor. Con demasiada tranquilidad estoy entrando para no dejarte aquí rayada, pero nena, es que hay límites”, intentaba explicarle.

Pablo cree que sus celos están justificados. “Es que, si no me rayase lo que estoy viendo, tendríamos un problema. Si yo veo las imágenes y me da absolutamente igual tenemos tú y yo un problema como pareja”, reflexionaba.

Su intención es parar lo que está pasando para que no llegue a más. “No quiero que en lugar de un mes y medio como ha pasado, pasen tres meses y ya no aguante más y salgas y digas ‘¿qué ha pasado?’. Te estoy avisando, que estoy sufriendo y que, si me quieres un poquito por lo menos, lo cortes”, le pedía.

Ella intentaba hacerle ver que no tenía de qué preocuparse: “Él sabe perfectamente que yo estoy super enamorada de ti, sabe todos los planes, le hablo todo de ti, todo contigo, todo lo que hacemos, todos los viajes, lo que vamos a hacer fuera, que va a venir a casa, que vamos a ir de viaje”.

“¿Qué va a venir a casa, quién, Dani? Va a ir a la tuya, a la mía no entra. Ya hablaremos fuera”, dejaba claro Pablo.

Pablo es q no puede hablar mejor! La charla q están teniendo él y STEISY estoy segura q ayuda a muchas parejas fuera q, con la moda dl POLIAMOR, se olvidan q xra q eso suceda AMBAS PARTES TIENEN Q ESTAR DE ACUERDO!#PesadillaDebate5 #pesadillaparaiso pic.twitter.com/K31frCFkpV — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) October 9, 2022

Veremos si esta visita influirá o no en la relación de Steisy con Dani, lo que está claro es que Pablo ha dejado clara su posición y se ha ido de allí después de que su novia le dejase claro que está todavía más enamorado de él que antes.