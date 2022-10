Bombazo de Gloria Camila en ‘Pesadilla en El Paraíso’: Tuvo un aborto durante su relación con Kiko Jiménez

“Que levante la mano, de vosotras dos, la que se ha quitado un niño”, decía Israel Arroyo en uno de los momentos de relax en Pesadilla en El Paraíso. Y esas dos a las que se refería no eran otras que Patricia Steisy y Gloria Camila Ortega que estaban con Israel y Dani García. Para sorpresa de todos, era la hija del torero la que levantaba la mano.

“¿Cómo lo sabes?”, preguntaba asombrada Gloria Camila. Confesaba que se trató de un aborto cuando estaba con Kiko Jiménez. “Ahora qué, ¿cómo os habéis quedado? Seguid riéndonos de mí”, les decía el vidente.

“Yo nunca lo he contado”, aseguraba la implicada. “¿Y fue natural?”, preguntaba Steisy. Y ella negaba. “No me venía la regla después de una feria de Sevilla, no me venía, no me venía, pasaron dos meses y dije, ‘tío, no me viene la regla’. Fui a hacerme el test y positivo”, les contaba a sus compañeros.

La hija de José Ortega Cano interrogaba a su compañero sobre la forma en la que tiene esas videncias y le preguntaba si seguía viendo que el verano que viene se queda embarazada de su actual novio, David. A lo que Israel contestaba de manera afirmativa.

“Fíjate que he sido discreto que he dicho lo de ella y si no lo dice bien y si no lo dice cierro la boca. Otro cualquiera lo suelta de bomba”, se echaba flores el vidente.

Reacciones

Un vídeo que ha sido muy comentado en plató. Nagore Robles aseguraba que este episodio ni siquiera Kiko Jiménez, que es de hablar mucho de su ex, lo había contado. En plató se han quedado sorprendidos, igual que en casa todos lo que estaban viendo el programa y muchos así lo han manifestado en redes sociales.

El primo de Gloria Camila ha tenido que dar la cara después de ver este vídeo. Chema ha asegurado que conocía el suceso y que es algo muy íntimo. “Cuando ella salga lo tendrá que contar y explicar, si ella quiere”, aseguraba el primo, “no me gusta que lo ha haya hecho porque no tiene la necesidad de hacerlo, pero bueno, es su vida”.

Y parece que cada vez se siente más cómoda hablando de su vida, aunque no de la parte familiar sino de su ex con el que estuvo cuatro años. Ha hablado también de la época en la que todo empezó a ir mal entre ellos cuando Sofía Suescun empezó a trabajar en Mujeres y hombres y viceversa.