Anabel Pantoja acudió al ‘Deluxe’ y habló de Omar Sánchez y Yulen Pereira y recibió un inesperado mensaje

Anabel Pantoja no había vuelto a un programa de Telecinco desde que puso punto final a su aventura en Supervivientes. Ha estado más centrada en adaptarse a la vuelta a su vida, en afianzar su relación con Yulen Pereira que surgió en Honduras y en viajar, que no ha parado.

El caso es que apareció nerviosa en plató, pero con ganas de contestar a todo lo que se ha dicho sobre ella en este tiempo. No podía faltar su reacción a la exposición pública de su ex, Omar Sánchez.

“Entiendo que él hablara, está en su derecho. A ver, mentiría si te digo que me gustó. Me comentó que tenía mucha presión, que tenía a los paparazzi todos los días fuera de casa, que le insultaba la gente por las redes. Pero hay cosas que yo me habría guardado porque forman parte de nuestra intimidad", admitía sobre la entrevista que concedió él en ese mismo plató mientras ella estaba concursando.

"Yo no le digo que me espere ni él me dice que me va a esperar. Simplemente la reflexión es 'ojalá cuando esté ahí me dé cuenta de que te echo de menos y que podamos volver'. Eso es lo que le digo", matizó sobre la conversación que tuvieron antes de que ella pusiera rumbo a Honduras.

Reconoce que el surfista ya no es la misma persona con la que ella se casó. "No, no tiene nada que ver. Yo, cuando me voy, me voy dejando a 'el negro' aquí, y cuando vuelvo me encuentro a Omar Sánchez, un chico que había conocido en el anonimato, el terror de las nenas", asegura.

Ahora está centrada en su relación con Yulen Pereira, esa por la que la gran mayoría no daba un duro. "Cuando me levanto, me quedo mirándolo y digo 'madre mía, qué cosa más bonita'. No es todo de color de rosa, pero me gusta mucho cómo es. Es muy inocente y muy buen niño", expresaba sobre lo que está viviendo ahora.

Una de las declaraciones que más polémica suscitó durante su concurso fueron esas en las que aseguraba que quería ser madre con Yulen. Ahora, ha tomado una determinación.

"Siempre he dicho que no quiero ser madre, pero voy a hacerlo. Los quiero tener ahí y sé que pueden surgir varias complicaciones. Si de aquí a un par de años quiero ser madre, bien sea con Yulen o sola, quiero tenerlos ahí congelados", reflexionaba sobre su proyecto de congelar sus óvulos.

Un mensaje inesperado

Y así, pasando de unos temas a otros, llegó el final de la entrevista, pero había algo más. “Un mensaje de una persona a la que admira mucho, una mujer tan fuerte como ella, te vas a cagar”, le decía Jorge Javier Vázquez.

En ese momento aparecía en pantalla Laura Londoño, la protagonista de Café con aroma de mujer, la novela colombiana que está a punto de emitir Telecinco: “Hola mi querida Anabel Pantoja, y todas las personas que están viendo el canal Telecinco y este programa Deluxe. Yo soy Laura Londoño y por ahí me han contado que Anabel es una gran fan enamorada de mi querida Gaviota, de Café, cosa que me alegra enormemente y le agradezco muchísimo porque la razón por la que hacemos este trabajo tan lindo con todo el cariño del mundo es para que a todo el mundo le guste”.

“Así que, me encanta que te hayas enamorado de esta historia, de este personaje, que te haya puesto a sufrir, a gozar, a cantar, a bailar, a reír, y espero que te lo sigas disfrutando por aquí en Telecinco, y ustedes también. Les mando muchos besos, muchos, muchos abrazos. De verdad, muchas gracias”, terminaba el mensaje que Anabel veía con la boca abierta.

No olvidemos que desde que Anabel y Yulen comenzaron su relación en Supervivientes, su programa, Sálvame, inició su propia telenovela: Café con aroma de Anabel.

“Me encanta formar parte de Café con aroma de Anabel cada tarde. Un beso para la protagonista, pero que esta entrevista no hubiera sido posible sin una persona que me ha cuidado muchísimo, que le tengo que agradecer parte de la persona que soy nueva y gracias Miquel porque eres muy grande”, decía sobre el director del programa.

“Aunque pueda parecer otra persona, las personas cambian, pero adentro queda lo que han sido y serán. Gracias a todos por la noche de ayer”, compartía poco después en redes.

Tenemos Anabel para rato.