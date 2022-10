Anabel Pantoja regresa a ‘Sálvame’ y habla de su primera noche de pasión con Yulen: “Fue un poco rara”

Anabel Pantoja se ha enfrentado a uno de sus mayores temores en estos últimos meses: volver a pisar Sálvame. Allí ha plantado cara a todos los frentes que tenía abiertos con sus compañeros tras su participación en Supervivientes, donde muchos no vieron del todo bien su romance con Yulen Pereira, que parece ir viento en popa.

Tras más de seis meses alejada de los focos del plató de Sálvame, la sobrinísima volvía a la que era su casa pisando fuerte, ya que lo hacía enfundándose un espectacular vestido blanco con brillantes, que ha dejado a todos con la boca abierta. Con una actitud muy tranquila y conciliadora, Anabel Pantoja le ha explicado a Jorge Javier Vázquez cómo se encontraba tras su salida del concurso y con todos los cambios que ha vivido en este último año.

El interés estaba puesto en su actual relación con Yulen Pereira. Por eso, el presentador no ha tardado en preguntarle cómo se encontraba su relación con el deportista. Sin dudarlo, la sobrina de Isabel Pantoja ha declarado abiertamente que Yulen ya es oficialmente su novio y que una de las cosas que más le gusta es despertarse a su lado. La pareja se encuentra disfrutando de uno de los momentos más especiales de su relación y es que según ha afirmado la Pantojita,tras su regreso de Honduras, las cosas entre ellos han seguido fluyendo.

Jorge Javier Vázquez, que siempre rasca un poco más, ha querido saber más detalles sobre cómo fue la primera vez entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. “Sin caca en el cuerpo, él sin gafas y yo depilada”, estas eran las palabras con la que la influencer comenzaba explicando su “noche de pasión” con Yulen. Los dos jóvenes decidieron controlar sus impulsos en Honduras y tras su vuelta a España aprovecharon la más mínima oportunidad para dar rienda suelta a su pasión. En palabras de Anabel “fue un poco raro”, aunque era un momento que esperaba con muchas ganas y que resultó ser mejor de lo que había imaginado.

¿Maternidad a la vista?

La generdora de contenido, para sorpresa de todos ,se ha sincerado sobre sus planes acerca de la maternidad. Anabel Pantoja ha asegurado que ha sentido las ganas de ser madre, pero que es algo que ha pospuesto porque no es el momento idóneo para ello.

Sin embargo, ha tomado la decisión, como otras mujeres, de congelar los óvulos “por lo que pueda pasar”, ya que asegura que nunca se sabe y que a lo mejor dentro de un par de años desea quedarse embarazada, “ya sea sola o con Yulen”.

El dardo hacia su ex pareja

Anabel Pantoja también ha tenido que hacer frente a las declaraciones que Omar Sánchez, la que era su pareja hasta el pasado mes de enero, ha hecho en los últimos meses. Ante eso, su respuesta ha sido clara: “Ya no es la persona de quien yo me enamoré”.

Tampoco ha compartido que el actual concursante de Pesadilla en la Cocina hablase abiertamente de que ambos mantuvieron relaciones sexuales antes de que ella se fuese a Honduras. “Te miento si te digo que no me molestó, esas son cosas que forman parte de nuestra intimidad y que yo me hubiera guardado. Yo era una persona libre y podía hacer lo que me diera la gana”, ha declarado la influencer.