Emma García le da un consejo a Alexia Rivas tras mostrar los mensajes que intercambió con William Levy

Telecinco está volcada con el estreno de Café con aroma de mujer. Esa telenovela colombiana que ha sido todo un éxito en Netflix y que ahora llega a la televisión generalista. Y sin duda, su gran reclamo es William Levy, ese actor de origen cubano que tiene enamorados a millones, entre ellos, Mercedes Milá.

Estaban hablando del tema en Fiesta cuando Emma García ha descubierto que una de sus colaboradoras se escribe con el actor más deseado del momento. Alexia Rivas ya había comentado en alguna ocasión que había mensajes entre ellos, pero en el nuevo programa de los fines de semana en Telecinco ha desvelado todos los detalles.

“Hombres de España, podéis seguir intentando escribirme, pero yo tengo mi prioridad ahora mismo”, advertía la colaboradora antes de contar su historia.

“A mí me parece un chico guapísimo, entonces, con lo guapo que es y todo, yo dije, ‘¿yo por qué no le voy a escribir?’. En este momento yo apunto alto, no me voy a confirmar con cualquier cosa”, explicaba.

Confesó que lo primero que le mandó fue una carita triste. “Y me contesta, ‘¿y esa cara por qué? Saludos’ y yo, bueno, bueno, bueno”, se echaba a reir mientras sus compañeros le quitaban el móvil para comprobar que esos mensajes eran reales.

El consejo de Emma García

Finalmente, Alexia se ha sentado al lado de la presentadora para contar bien la historia que comenzó el pasado enero. Ella quiso darle una explicación de ese emoji: “Porque eres mi marido y vives en Cuba”. Y reconoce que en casa empezó a pegar gritos cuando vio que le escribía.

La historia quedó ahí cuando él dijo que vivía en Miami. “Pero si lo difícil estaba hecho”, le reprendía Alba Carrillo. Pero Alexia aseguraba que prefiere tener a su pareja viviendo cerca de ella.

Emma García le recomendaba que retomara la conversación ahora, meses después y le mande una carita sonriente con un mensaje: “Aquí estoy y pronto estarás aquí conmigo”. La presentadora ha asegurado que el actor se va a pasar por el programa, “me estoy viniendo arriba”.

Claro que, de momento, le lleva ventaja la que fue en su día presentadora de Gran Hermano.