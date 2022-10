Las redes sociales se echan encima de Ortega Cano: “Si fuera Ana María Aldón empezaría a correr”

Este lunes 10 de octubre ya no será un día cualquiera para Ana Rosa Quintana. La presentadora ha regresado a su programa once meses después de su parón tras diagnosticarle cáncer de pecho: "Les dije que nos veríamos pronto. A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que: Buenos días".

Tan agradecida y cercana como nos tiene acostumbrados, Ana Rosa ha reconocido que, aunque se haya mantenido alejada de los focos y las cámaras, desde el sofá de su casa ha seguido al pie del cañón: "El gusanillo del periodismo no me ha abandonado a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa".

Uno de los invitados que la ha acompañado en su regreso ha sido José Ortega Cano. El torero le ha concedido a Ana Rosa una entrevista y, además de contestar a todas las preguntas sobre las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto, también ha aprovechado para hablar de cómo está su relación con Ana María Aldón.

¿Cómo está su matrimonio?

El diestro ha confesado que no sabe muy bien en qué punto está su matrimonio y que la relación entre ellos estos últimos meses ha sido mínima. Sin embargo, esto no ha hecho que los sentimientos de Ortega Cano desaparezcan y ha reconocido que sigue muy enamorado de su mujer, aunque sabe que los sentimientos de su esposa son totalmente opuestos a los suyos.

Durante la entrevista, el padre de Gloria Camila ha afirmado que todavía no ha empezado los trámites para divorciarse de Ana María, pues su deseo es poder recuperar su matrimonio.

Antes de dar por finalizada la conversación entre Ana Rosa Quintana y Ortega Cano, la periodista le ha dado la oportunidad de decirle algo a su mujer. El torero, muy serio, ha mirado a cámara y ha dicho: "Te quiero cariño".

Aquí tenéis las románticas palabras del matatoros a AMA#MiSemenEsDeFuerza 🙄🤯🤮



No se si hago bien en utilizar el # de apoyo, lo haré, todo por Rocío frente a tantos 🤡#APOYOROCIO10O pic.twitter.com/RcbMxKLyp2 — Loli✵💜🏳️‍🌈❤️‍🩹 (@goinguploli) October 10, 2022

Todo parecía ir bien, pero de repente, el diestro se ha levantado y, delante de toda España, ha dicho: "Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie, ni si quiera a los propios colaboradores que se encontraban en plató y no daban crédito. Tras estas impactantes declaraciones, ha terminado diciendo: "Te mando todo mi cariño, te amo, vamos a juntarnos y querernos".

Las redes sociales se revolucionan

Unas declaraciones que no han tardado en hacerse virales. Han sido muchos los usuarios en Twitter que han hablado de Ortega Cano y no precisamente para bien... A través del hashtag #MiSemenEsDeFuerza miles de usuarios han comentado esas palabras.

Ortega Cano acaba de hablar de su semen para arreglar su matrimonio. Yo si fuera Ana María empezaría a correr y no pararía hasta llegar a Canadá. Que horror de señor! — Laura Fa (@Laura__Fa) October 10, 2022

Solo conozco a 2 abuelos que puedan decir eso....Ortega y Matamoros...uno ya lo ha dicho, a ver cuanto tarda el otro.....#MiSemenEsDeFuerza — thebear (@lamic10) October 10, 2022

Madre mía, hasta en Unicorn se avergüenzan de la entrevista de Hortensia. La cara de bochorno de Joaquín Prat 🤣🤣🤣#MiSemenEsDeFuerza — Vicky Lecter 🔥 (@VickyLecter) October 10, 2022

La pregunta es: ¿cómo Rocío Jurado pudo aguantar tantos años a este señoro?#MiSemenEsDeFuerza#APOYOROCIO10O — Mareandmia (@mareandmia) October 10, 2022

Sin duda, unas palabras que han revolucionado las redes sociales y que se han convertido en tendencia en España. Todos coincidiendo en el mensaje: una vergüenza.