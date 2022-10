Kiko Matamoros y Marta López del Álamo anuncian lo que muchos llevaban tiempo esperando: Se casan

Nunca habíamos visto a Kiko Matamoros tan tierno como cuando su chica, Marta López del Álamo fue a visitarle a Honduras cuando él era un concursante más de Supervivientes. Fue la primera visita de la edición y nos mostró la cara más tierna del colaborador de Sálvame.

En ese momento nos dejaron claro que su diferencia de edad no era ningún obstáculo y que, en sus planes, estaba convertirse en marido y mujer. De hecho, ya improvisaron una especie de celebración de compromiso con el resto de concursantes.

Una vez de regreso a España, no han dejado de hablar de su relación y de sus planes de futuro, pero hasta ahora no se habían materializado de forma oficial.

Llegó el día

Hace tan solo unas horas, compartían una publicación conjunta anunciando lo que muchos llevaban un tiempo esperando: Se casan. La pareja ha decidido hacerlo ya una realidad.

“Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto. ❤️💍 Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros ☺️ No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor ✨ #nosvamosdeboda #teamo @kiko_matamoros”, escribían junto a varias imágenes en las que hay beso y anillo.

No han tardado en llegar las felicitaciones.

Natalia Osona: Felicidades pareja 👏 Os deseo lo mejor!! ❤️

Laura Matamoros: ♥️♥️♥️

Anabel Pantoja: Vamos 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Alba Carrillo: Enhorabuena👏👏👏

Carla Barber: Enhorabuenisima 😍!!

Susana Molina: Enhorabuena!!! ❤️❤️❤️❤️

Alejandra Rubio: Que ilusión!🖤🖤🖤🖤 os quiero

Marta Carriedo: Enhorabuena!♥️🤩

Marta Soriano: Enhorabuenaa amorre❤️❤️

DJ Nano: Felicidades amigos ❤️

Marta Riumbau: 🥰🥰🥰🥰🥰

Tania Medina: Enhorabuena bonita! Lov u😍✨

Yvonne Reyes: Felicidades pareja!! ♥️✨♥️✨

Yulen Pereira: Enhorabuena pareja 👏

Marta Riesco: Enhorabuena bonita❤️

Liz Emiliano: Felicidades🖤

Demanda a su ex

Y si con su actual novia vive momentos de enorme felicidad, con su ex, Makoke, se multiplican los problemas. Ella iba a Fiesta y volvía a hablar de la supuesta extorsión que sufrió hace años Kiko. Él entraba por teléfono, primero para dejar claro que con su ex no quería hablar, segundo, para desmentir sus palabras y, tercero, para dejar claro que esto iba a llegar al juzgado.

"Me parece gravísimo. Hay un ilícito legal absolutamente claro. No estoy para que nadie esté hablando de mi por televisión permanentemente para tener una percha. Y como es mentira, y está la hemeroteca donde no se hace alusión a ninguna extorsión, por el mismo procedimiento que tuvo acceso a mi correo electrónico, va a presentar en el juzgado las pruebas de la difamación de la que he sido objeto", anunciaba.