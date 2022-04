Jonas Brothers quiere tener lista su nueva música antes de que acabe 2022

Jonas Brothers visitó el show de Kelly Clarkson para desvelar una gran primicia a todos sus seguidores y a todos los telespectadores: el trío ya está concentrado en su próxima aventura musical que quieren lanzar antes de que termine el presente año.

"Hemos vuelto al estudio, estamos escribiendo, grabando y comenzando todo el proceso, y encontrando inspiración en todos los lugares. Así que estamos listos para lanzarlo al mundo, esperamos que antes de que termine este año. Ya veremos" explicaban Nick, Kevin y Joe Jonas.

En una etapa tan inicial del proceso de creación de un elepé, Jonas Brothers no ha querido aventurarse a publicar más detalles de este nuevo proyecto discográfico que recogerá el testigo de Happiness begins (2019).

El retorno de los hermanos 10 años después de su anterior trabajo musical iba a dar un nuevo disco casi a renglón seguido de este pero la pandemia mundial tenía otros planes reservados para ellos. En los últimos meses, el grupo estadounidense ha publicado canciones sueltas (X con Becky G, Leave before you love me con Marshmello, por ejemplo) pese a que en su día aseguraron que tenían listo un nuevo disco.

Pero con el paso de los meses parece que ese proyecto quedó guardado en un cajón hasta que hace algunos meses volvieron a surgir rumores de un posible dueto entre Jonas Brothers y Taylor Swift.

"¿De qué trata el rumor de la colaboración esta? Para que conste... Estoy dispuesto" escribió Nick Jonas junto a las menciones al grupo del que forma parte y a la propia Taylor Swift. Obviamente han sido muchos los que han recordado el pasado común de ambos. Y es que Joe Jonas fue durante algunos meses pareja de Taylor Swift.

La relación terminó y parte de la historia de la música de Taylor arranca con las canciones inspiradas en esa ruptura. Canciones como Forever and always, Last kiss, Better than revenge o Mr. Perfectly Fine serían algunas de las que estarían inspiradas en su breve historia de amor.

La supuesta y rumoreada colaboración para el 2022 sería una manera de poner fin a una herida que parece que sigue abierta entre ellos.

Lo último que supimos sobre un nuevo disco de Jonas Brothers incluía a Ryan Tedder (OneRepublic) en la producción y grabación de las canciones. "Volvimos al estudio a trabajar muy duro con Ryan Tedder en el nuevo álbum que se anunciará en un par de semanas más o menos: el título, las canciones, ya sabes...". De eso han pasado algo más de 2 años. La espera está a punto de acabarse.