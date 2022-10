Fernando Andina abandona los fogones de ‘MasterChef Celebrity’ y deja claro quién podría ganar el talent

“El aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef es… Fernando”. Con estas palabras Pepe Rodríguez ponía fin al concurso de Fernando Andina que, para muchos, era el favorito del concurso.

Pero no ha podido ser y le ha tocado despedirse por no haber logrado replicar el plato de postre que le habían pedido. Nico Abad, Isabelle Junot y María Zurita lo han hecho mejor que él.

“Lo que he aprendido hoy es que no te puedes quedar bloqueado. Ahora voy a por la piedra, voy a llevar cinco en el bolsillo. Cuando lleve diez voy a flipar”, aseguraba Nico haciendo referencia a cada piedra que le da su hijo por programa superado.

La despedida de Fernando

“He conocido gente estupenda, gente de aquí, del equipo. He conocido una disciplina a la que hacía poco caso y me ha fascinado, la verdad. Estoy muy agradecido. Me lo he pasado muy bien”, aseguraba el último expulsado.

Pepe Rodríguez le pedía un nombre como ganador. “¿Corazón o cabeza? ¿Quién habla?”, preguntaba el actor. “Ambas”, respondía el chef.

“Siempre había apostado por María Zurita, pero se le está poniendo una cara de ganadora a Isabel importante”, reconocía. “Estoy de acuerdo, aseguraba Zurita. “Me está poniendo una presión…”, añadía Junot.

“Por corazón tiene que ser Manu, es un fenómeno”, terminaba diciendo. “Se va mi gran amigo y me da mucha pena. Tenía la esperanza de que igual no fuese él. Esperaba que no solo por mí, sino también por el equipo que habíamos hecho juntos, poder llegar a la final”, expresaba Manu Baqueiro.

"Si elijo un ganador de cabeza sería Isabel, pero por corazón Manu porque es un fenómeno" @MCCelebrity pic.twitter.com/Eixj2LEGZB — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

El problema ha llegado en la prueba de exteriores que, en esta ocasión, se ha desarrollado en el Valle de Añana (Álava). Tenían que reproducir un menú diseñado por el chef Edorta Lamo para 65 comensales cocinando en una de las fábricas de sal más antiguas del mundo.

Aunque la prueba ha estado marcada por el mal rollo en el equipo de Norma Duval, ha sido su equipo el ganador, lo que ha dejado para la prueba final a Daniela Santiago, Nico Abad, María Zurita, Fernando Andina e Isabelle Junot.

María Escoté, que ha sido la mejor en exteriores, ha salvado a la actriz de Veneno. El resto tenía que replicar un postre que ha dejado bloqueado a Fernando Andina que ha terminado por colapsar y ser eliminado.