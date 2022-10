La cuarta expulsión de ‘MasterChef Celebrity 7’ ha sido la más chocante y deja a todos consternados

Manu Baqueira, Fernando Andina o Patricia Conde. Ellos eran los tres concursantes que se jugaban su continuidad en el último programa de MasterChef Celebrity 7. Finalmente fue ella la expulsada. Nada más pronunciar su nombre la galería se llenaba de incredulidad y consternación. Si hay algo que ha conseguido Patricia Conde en estas cuatro semanas ha sido ganarse el cariño de sus compañeros.

“Yo tenía a Patricia como una de las grandes favoritas, desde luego a llegar a la final”, aseguraba Fernando Andina. “Yo estoy en shock. Sensaciones encontradas. Por un lado, me da pena que se vaya Patricia y, por otro lado, no voy a ser un hipócrita, pues me alegro de yo seguir”, añadía Baqueiro.

Patricia llegó a la prueba de eliminación después de que su equipo fuera desastroso en la prueba de exteriores e hiciera ponerse la chaquetilla a Pepe Rodríguez después de que no hubieran logrado sacar nada tras hora y media de cocinado.

Expulsada

Al final, su plato de salmón y puré de zanahoria no convenció al jurado. “Es verdad que cuando lo pruebas no identificas los sabores”, aseguró Samanta Vallejo-Nágera. Y así fue como llegó al final de su concurso pese a que era una de las grandes favoritas.

En estas cuatro semanas se ha mostrado natural, nos ha hecho reír con sus chistes y los nombres de sus platos y va a dejar un gran vacío en el programa.

“Yo soy una chica muy normal, nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Soy muy madre, vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda, no estoy con los chistes todo el día. Yo soy así, recatadita, reposada...”, le aseguraba a Pepe Rodríguez una vez que sabía que se iba.

“Yo estoy encantada porque he hecho muchos muy buenos amigos que están aquí, que son maravillosos todos”, añadía sobre la buena relación que ha creado con el resto de concursantes. “Lo que une MasterChef no lo separa nadie. Yo sé que con Patricia tengo una amiga para rato”, aseguraba María Zurita.

En cuanto a lo que le dirá a su hijo, lo tiene claro: “Le voy a poner el programa de la eliminación de Miki, ‘ay, tío Miki, vaya ha salido fuera’, entonces luego le voy a contar lo que me ha pasado a mí y le voy a decir, ‘algunas veces se gana y otras, se aprende’”.

Pepe le ha puesto en el compromiso de tener que elegir a su favorito para ganar. “Tengo varios favoritos. Apuesto mucho por María Zurita. Por Fernando también apuesto. Por Manuel. Por Isabel. Por Dani. Y los demás, creo que finalistas”, decía incapaz de dar un nombre.

“No la conocía, no sabía ni quién era, bueno, no sabía quién era nadie en realidad, pero me ha sorprendido mucho. La voy a echar de menos muchísimo. Yo creo que Patricia volverá”, auguraba Isabelle Junot.

Pepe: ¿Y entonces qué le vas a decir a tu hijo?



Patricia Conde: Le voy a poner mi vídeo y le voy a decir que unas veces se GANA y otras veces se APRENDE#MCCelebrity pic.twitter.com/WyjlPQIrfT — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

De momento se va a casa y nos deja el recuerdo de unas albóndigas de ternera en salsa de chorizo que pasarán a la historia del programa.