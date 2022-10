Gema López abandona indignada el plató de 'Sálvame': "¡Es imposible trabajar hoy!"

Las idas y venidas de plató son una constante en Sálvame, pero las salidas del programa en pleno directo sorprenden especialmente cuando se trata de personajes con perfil bajo. Ese ha sido el caso de Gema López, quien en el programa de la noche del lunes salió escopetada del programa de Telecinco indignada con lo que estaba ocurriendo.

En ese momento, todos los presentes estaban discutiendo sobre las últimas declaraciones del diseñador español Francis Montesinos sobre el asalto que sufrió en su casa de Llíria (Valencia) la semana pasada por parte de dos encapuchados que, presuntamente, lo extorsionaron a la que se vio sometido.

En este aspecto, las colaboradoras Laura Fa y Gema López demostraron, ante el público y el resto de compañeros, sus opiniones contrarias con respecto a este suceso y estas diferencias desencadenaron momentos de máxima tensión en Sálvame.

Hasta el punto de que la presentadora del espacio de Telecinco, Adela González, tuvo que intervenir para que dejaran de interrumpirse: "Si estáis todo el rato enmarañando esto es un rollo". Su irrupción se produjo con razón, ya que, en medio de la discusión por el debate del asalto al diseñador, parecía imposible que las colaboradoras respetaran los turnos de palabra.

Gema López se va de plató cabreada con Laura Fa: "Es imposible trabajar"#yoveosálvame https://t.co/DJB0qNQBrC — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 10, 2022

"Una cosa es dialogar, opinar, pero cuando se cruza todo a la vez y se interrumpe cada uno de los discursos, nadie se entera de nada", prosiguió la presentadora tratando de calmar los ánimos in lograrlo.

Así pues, en pleno enfrentamiento verbal, López se hartó de no poder hablar y decidió levantarse de su silla para abandonar el plató: "¡Es imposible trabajar hoy! Sigue tocando los hue***". Instantes después, la colaboradora cumplió su palabra y las cámaras del programa la grabaron ya fuera bebiendo agua mientras se tranquilizaba.

Dentro, sentada en su silla en Sálvame, la otra persona implicada, Laura Fa, se preguntaba atónita lo que había ocurrido: "¿Podré decir lo que quiera?".

En esta ocasión ha sido Gema López quien, contrariada, ha abandonado el plató al no sentirse escuchada o no poder expresar su opinión tras discutir con otra compañera. Pero no hace mucho tiempo que fue la propia periodista quien provocó que otra persona reaccionara de la misma manera.

Otra de las espantadas de Gema López

Fue hace unos meses cuando Anabel Pantoja, invitada al programa, acudió a hablar de la docuserie sobre Isabel Pantoja. La sobrina de la cantante aprovechó su paso por el espacio para señalar con el dedo a las personas que prejuzgaron a su tía, indicando, entre ellas, a López.

"La información que diste era falsa. Ella no ha cambiado el testamento", declaró entonces. Esto hizo que ambas se enzarzaran en una trifulca que acabó con la salida del plató de Pantoja. A pesar de que los colaboradores salieron tras ella, la invitada mostró su indignación: "No aguanto esto más. A mí ni se me escucha".