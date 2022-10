Pepe Barroso estalla contra Norma Duval en ‘MasterChef Celebrity 7’: “No tengo por qué aguantarlo”

“En ningún momento ha habido falta de respeto por parte de nadie”. Así de contundente era Norma Duval cuando recibía críticas por su comportamiento como capitana en la prueba de exteriores del último programa de MasterChef Celebrity 7.

Desde la semana pasada cuando la vedette tuvo sus más y sus menos con María Escoté y Lorena Castell, el ambiente estaba tenso. En esta nueva entrega hemos visto cómo Norma Duval seguía en ese papel de aceptar las críticas de los jueces, pero ninguna de sus compañeros y tenerlas, las tienen.

Nunca pierde las formas y va dejando caer los comentarios hasta que logra sacar de quicio a sus compañeros. Hasta Pepe Barroso, que es uno de los hombres más calmados del concurso, ha estallado.

Prueba de exteriores movidita

Todo comenzó en la prueba de exteriores en Álava donde ella se convirtió en la capitana de un equipo formado por Manu Baqueiro, Pepe Barroso, Lorena Castell y María Escoté. Durante toda la prueba hubo acusaciones entre las mujeres que fueron sembrando el caos.

“Quieren hacerme parecer una persona conflictiva y es todo lo contrario, pero ellos se han montado esa película. Seguiremos jugando”, exponía Norma.

Las diferentes maneras de entender cómo había que hacer las cosas desataron la guerra. “Estoy sufriendo mucho. Es un ataque directo”, aseguraba la vedette. “No se puede tener la piel tan fina”, le reprochaban sus compañeros. “Yo me quiero ir porque me siento atacada completamente. He dejado de estar integrada. Yo ya sobro aquí”, insistía ella.

Al finalizar la prueba ha llegado el momento de reflexionar sobre lo sucedido.

La reflexión

“Yo no levanto la voz, no dejo en evidencia a nadie, pero a mí ha habido un comentario que no me ha molado un pelo, Norma. Ha habido un momento que yo he levantado la voz para hablar con mis compañeros. Efectivamente, hablando alto para que me escuchasen todos. Estabas tú al lado mío, me has pedido que hable bajito y he hablado más bajito y te lo he dicho a ti. Entonces te he dicho, ‘Norma, da igual, vamos a esforzarnos, a sacar los platos adelante’ y yo lo que he recibido por tu parte, por lo bajini, ha sido un ‘no, no, si tú también tienes lo tuyo’. Y yo lo siento, pero hay ciertas cosas que yo no tengo por qué callarme. El respeto lo tengo siempre, ante todo el mundo, pero a mí, cuando me miran de arriba para abajo, no tengo por qué aguantarlo”, manifestaba Barroso.

“No es un ataque a ti. Están diciendo ‘esto hay que hacerlo mejor. Hay gente que viene a comer y tenemos que sacarlo adelante’. Me duele que digas desde el principio de que estamos en contra de que seas capitana. Yo sé lo fastidiado que es ser capitán. Yo dejé de ser capitán y lo fue Lorena y no me lo tomé como algo personal. Yo no estaba haciéndolo bien, pues ya está”, intentaba explicarle Manu Baqueiro.

“Me parece injusto que digas que Deltell ha sido el mejor cuando tu equipo no hemos dejado de trabajar”, le reprochaba María Escoté después de que Norma le diera el delantal al humorista que había sido el sazonador de las comidas.

“He hecho muy mal la capitanía, ya está. Yo esperaba más colaboración, esperaba otra forma de trabajar. Quizás ellos estaban muy incómodos con que yo fuera la capitana y se les ha notado desde el principio”, insistía Norma que no es de las que da su brazo a torcer.

"Yo hay ciertas cosas que no tengo que callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo"



¿Qué te parecen las declaraciones de Pepe Barroso sobre Norma Duval?#MCCelebrity pic.twitter.com/mvr4vOsIMI — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

De momento, todos ellos siguen en el programa, veremos cómo evoluciona esta tensión cada vez más creciente. La audiencia también se ha pronunciado y parece que empiezan a aumentar los detractores de Norma. Tal vez debería rebajar esa actitud tan a la defensiva, aunque algunos sigan apoyándola.

¿Y tú, de qué lado te posicionas?