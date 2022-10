Norma Duval aclara en ‘MasterChef Celebrity 7’ si es cierto que explotara en un avión el pecho de Ana Obregón

Fernando Andina ha sido el último expulsado de MasterChef Celebrity 7. Después de que su equipo perdiera la prueba de exteriores se tuvo que enfrentar a sus compañeros en la prueba de eliminación donde los postres eran los protagonistas. Tenían que replicar una piña y, aunque el actor lo dio todo, incluso se rompió la camisa en el cocinado, no consiguió hacer algo decente. "Me caes muy bien y me da pena que hayas estado dos horas dejándote la piel para que salga esto. Es terrible", llegó a decirle Santiago Segura que era invitado en la prueba.

El soltero codiciado de la edición, desveló en el programa que perdió a un bebé. Nico Abad le preguntó por las prioridades en su vida: "Primero familia, después amigos y, por último, profesión. Mi mayor tesoro es mi familia y luego mis amigos. Yo no tengo hijos, yo no me he casado".

Y en esas estaban cuando le contó a Nico Abad su confesión más personal: "Mira, te lo voy a decir. Mi expareja de muchos años se quedó embarazada y ha sido la única vez que estuve a punto, pero perdimos el bebé y se quedó un poco en el aire". Ahora está soltero y, aunque no descarta formar una familia, lo ve bastante improbable.

Estaba él cocinando ese postre imposible y terrorífico cuando en la galería se sucedían las conversaciones. Y es que no hay nada como verse a salvo para relajarse y hablar de lo que se tercie.

Implantes de pecho

Un ingrediente que estaba utilizando Fernando les ha servido para hablar de cirugía estética e implantes. “Ay, parece silicona, para los morros, dame un poquito”, decía Daniela Santiago. Ahí ha comenzado un debate sobre si ahora siguen poniendo silicona.

“Hoy en día la gente se pone prótesis, pero antes no existían. Antes te metían silicona”, explicaba Norma Duval. “¿En las tetas?”, le preguntaba Lorena Castell.

“¿No sabías, que le explotó a no sé quién en el avión?”, le decía Manu Baqueiro. “Ana Obregón”, se oía en la galería. “¿Pero es cierto que le explotó un pecho?”, salía la pregunta. Y ahí ha salido Norma para desmentirlo: “No, no es verdad, es un bulo”.

¿Es verdad que a Ana Obregón le explotó una teta de silicona en un avión? #MCCelebrity pic.twitter.com/HrfBaYmQvc — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

Una de esas historias que salen a la luz de vez en cuando sin que nadie sepa exactamente qué es lo que pasó.