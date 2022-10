El vestido blanco de Ester Expósito deja sin aliento a los usuarios

"¡Qué mona va esta chica siempre!". Eso es lo que debe pensar todo el mundo cada vez que ve una foto de Ester Expósito. No es de extrañar teniendo en cuenta que siempre nos sorprende con sus mejores looks.

Ahora la actriz lo ha vuelto a hacer. Se ha presentado en las redes sociales con un look que no ha dejado indiferente a nadie y que ha revolucionado a los usuarios.

En su publicación más reciente, Ester luce un vestido blanco de encaje y seda que solo a ella puede quedarle bien. Lo acompaña con una chaqueta de cuero negra que le aporta un toque más rebelde y perfecto para la noche. También destacan sus medias blancas a juego con el vestido.

Como era de esperar, el modelito de Expósito no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. "ester, te amo", dice una fan. "Cásate conmigo", añade otro seguidor. "Diosa", "Mi novia" y "Encantadora" son otros de los halagos que pueden leerse.

Pero Ester no solo ha revolucionado a sus fans con sus looks. En lo profesional también ha dado de qué hablar últimamente. Y es que el 2 de diciembre se estrena en cines Venus, la película que protagoniza y que está dirigida por Jaume Balagueró y presentada por Álex dela Iglesia. Se trata de una cinta de terror que ha presentado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges el 6 de octubre y que nos mostrará a una Ester ensangrentada y contando la historia de Lucía. "Os confieso que me emociona y me pone nerviosa a partes iguales", desvelaba la actriz.

No queda nada para ver esta nueva faceta de Ester en la gran pantalla. Mientras tanto, la actriz sigue dando de qué hablar en las redes sociales con contenidos que nunca pasan desapercibidos. Y a ti, ¿qué te ha parecido el look de nuestra protagonista? Lo ratificamos: ¡Qué mona va esta chica siempre!