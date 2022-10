Inma Campano (‘La isla de las tentaciones’) llora tras ver el resultado de su operación de nariz

A Inma Campanno, o la Penélope Cruz de Montequinto, como dijo ella cuando llegó a La isla de las tentaciones, ya no volveremos a verla igual. La influencer ha decidido operarse la nariz y ha mostrado su primera reacción al ver el resultado en su canal de mtmad.

En televisión muchos la conocieron como pareja con Ángel de los Santos, pero la cosa no funcionó. Siempre ha reconocido que una de las partes de la anatomía que más le llama la atención es la nariz y ha buscado la perfeccción en la suya y, para eso, ha tenido que pasar por una clínica de estética en Sevilla.

Confesaba que su amiga Mayka le había recomendado que no lo hiciera, pero está claro que no le ha hecho caso. “Hay que hacer las cosas que uno quiere hacer y aunque siga muchas veces los consejos de mis amigas y mi familia, ¿por qué no? Si me apetece, ¿por qué no?”, preguntaba.

“Una nariz crea una estética y una armonía bonita en la cara. Siempre he querido mejorarla. No es que diga, ‘mi nariz es feísima, no la soporto’, pero sí es verdad que siempre he querido mejorarla. Quiero reducir, no aumentar”, explicaba.

“Estuve preguntando a varias influencers que les gusta el mundo de la estética y me han preguntado si conocía al doctor Pablo Cariñano, no veas las narices que hace”, relataba.

El resultado

“Estuvo mirando y me dijo, ‘yo lo que te haría es limarte la nariz y la vas a tener más femenina y reducir la punta”, desvelaba. Y después de todas estas explicaciones su vídeo daba un salto temporal para situarse en el día en el que le retiraban la cédula de la nariz un mes después de la intervención.

“Creo que me va a quedar como yo quiero. Un cambio sutil y que no sea muy exagerado”, decía mientras se dirigía a la clínica y pedía que, si el resultado no era bueno, no le hicieran bullying en las redes.

“Me va a dar algo, no me lo puedo creer”, fue lo primero que dijo al retirar el vendaje. No podía dejar de abrazar al médico y asegurar que se veía super guapa. "Ahora que me he visto, he dicho: 'Por dios, adiós nariz antigua'", reconocía.