El ‘bb’ que tiene a Ana Mena ocupada sin poder entrar ni a Instagram: “Qué ganas de que lo escuchéis”

Hace apenas unos días Ana Mena terminaba por todo lo alto su gira de conciertos veraniega que la ha tenido ofreciendo shows a uno y otro lado del Mediterráneo. Sus fans italianos y españoles han podido disfrutar de su música en vivo y en directo incluyendo algunas de las canciones que formarán parte de su próxima aventura musical.

Un proyecto discográfico en el que tal y como ha confesado a través de sus redes sociales sigue trabajando. Y muy duro a juzgar por sus palabras: "No muy activa por insta pero trabajando en mi bb 💿🤍🤍🤍 Q ganas de q escuchéis!!!!!".

La malagueña está tan enfocada en el trabajo que recopilará muchos de sus últimos singles que ni siquiera encuentra el tiempo para comunicarse con su público a través de las redes sociales como hacía antiguamente.

Y ante las recomendaciones de muchos artista de que alguien le lleve sus redes sociales, Ana Mena ya ha confesado que prefiere se rella la que tenga un contacto directo con sus fans. Y así por ejemplo se expresó sobre el punto y final de sus conciertos: "1.10.22 // Hoy esta gira llega a su fin. No me salen las palabra ni sé cómo explicar la emoción que siento por todos los momentos que hemos compartido en los escenarios este año. Cuando empezamos en abril teníamos por delante casi 50 conciertos. Recuerdo que arrancamos con mucha incertidumbre porque acababa de salir de una baja médica de 20 días (no podía ni hablar) y a pesar de eso mis ganas de encontraros en cada ciudad podían más que todo el resto. Ojalá pudierais haceros una idea de cuánto os agradezco lo que nos habéis dado. Ha sido el verano más especial de mi vida y vosotros habéis formado parte de él 🥲 Me gustaría hacer una mención especial a todas las personas que pertenecen a este equipo, o mejor dicho, a esta familia, y que se han dejado la piel en cada uno de los escenarios en los que hemos tocado. Este show son TODOS ELLOS. Porque son primera división currando y porque les adoro. Gracias por confiar en este proyecto, por sumar, por aportar, por madrugar, por no dormir, por apoyar, por apostar, por hacerme reir, por estar cuando no tenía mi mejor día, por aguantarme y por hacer que este equipo sea mucho más que eso. Os adoro 🤍🥲🧚🏼🫧 @jjccffll @richibass @johnnygomezb @adriansollamusic @jaimevidalt @ivanvilla_2407 @manubengon @evelioxnc @berreteagasergio @rafasoto25 @enric_so @lenazafra @borjarueda8 @dhdrecords @piposll @miguel__mena @albertcapllonch @makeupbysergio_ @jldelapena @majefercal @br1dabruk #sergio #noel #cesar #joaqui #peter"

Hemos hecho selección! D vd os prometo q es increíble 🥹🫶🏼 https://t.co/pUUJmpChUm — Ana Mena (@AnaMenaMusic) October 9, 2022

En ese mensaje dejó una pista de hasta cuando podríamos tener que esperar para disfrutar de su disco: "GRACIAS DE CORAZÓN. EL AÑO QUE VIENE MÁS Y MEJOR, Y CON ÁLBUM 💿". Ana Mena ha ido dejando frecuentemente pistas sobre como será su nuevo álbum que incluirá canciones como Las 12, Música ligera y Me he pillao por ti.