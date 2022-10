La emotiva carta de Ana Mena en Instagram tras el final de su gira

El pasado 1 de octubre los asistentes al Recinto Ferial de Las Rozas eran testigos de un concierto mágico en el que Ana Mena se despedía de la gira con la que a lo largo de seis meses ha recorrido más de cincuenta escenarios de España e Italia.

Un espectáculo increíble en el que la italo-malagueña ha repasado los principales éxitos de su carrera al mismo tiempo que avanzaba algunos de los temas que podremos encontrar en su próximo disco, concretamente Las 12, el éxito junto a Belinda que cantó sobre los escenarios meses antes de que conociésemos la colaboración, y Me he pillao x ti, una balada inspirada en la música de La Oreja de Van Gogh que llegará próximamente a las plataformas.

La de Estepona, una vez superadas las emociones a flor de piel de un concierto al que asistieron su compañero de profesión y amigo Abraham Mateo o la celebrity española por excelencia Carmen Lomana, ha querido plasmar todos sus sentimientos a través de una carta abierta en Instagram para todos sus seguidores y para todo el equipo que la ha acompañado a lo largo de todas estas semanas, en un tour que le ha dado muchas alegrías (cumplió su propio sueño cuando uno de sus bailarines se comprometía en su show de Fuenlabrada el pasado 10 de septiembre), pero que también ha venido acompañado de algún susto y cancelaciones por motivos de salud.

"Hoy esta gira llega a su fin. No me salen las palabra ni sé cómo explicar la emoción que siento por todos los momentos que hemos compartido en los escenarios este año. Cuando empezamos en abril teníamos por delante casi 50 conciertos. Recuerdo que arrancamos con mucha incertidumbre porque acababa de salir de una baja médica de 20 días (no podía ni hablar) y a pesar de eso mis ganas de encontraros en cada ciudad podían más que todo el resto. Ojalá pudierais haceros una idea de cuánto os agradezco lo que nos habéis dado. Ha sido el verano más especial de mi vida y vosotros habéis formado parte de él" explicaba la cantante, que este 2022 ha vivido uno de sus años más prósperos a nivel profesional.

"Me gustaría hacer una mención especial a todas las personas que pertenecen a este equipo, o mejor dicho, a esta familia, y que se han dejado la piel en cada uno de los escenarios en los que hemos tocado. Este show son TODOS ELLOS. Porque son primera división currando y porque les adoro. Gracias por confiar en este proyecto, por sumar, por aportar, por madrugar, por no dormir, por apoyar, por apostar, por hacerme reir, por estar cuando no tenía mi mejor día, por aguantarme y por hacer que este equipo sea mucho más que eso. Os adoro" escribía mientras mencionaba una retaila de nombres de bailarines, técnicos, músicos y familia que la han podido acompañar y hacer un espectáculo de estas dimensiones posible.

Finalmente, la malagueña se despedía anunciando la llegada de un nuevo tour el próximo verano: "EL AÑO QUE VIENE MÁS Y MEJOR, Y CON ÁLBUM 💿". Ana Mena puede estar contenta, Málaga ya ha conquistado el mundo y nos ha conquistado a nosotros. Enhorabuena.