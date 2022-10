Así es 'ACUARELA', el disco debut de Diphda

Este 11 de octubre llegaba a las plataformas digitales ACUARELA, el disco debut de Diphda, con el que el cantante navarro nos ofrece su trabajo más personal hasta la fecha. Y del que más orgulloso se siente.

Con tan solo 21 años y habiendo lanzado el año pasado AWOKEN, un primer EP en el que se introducía en el mundo de la música para explorar estilos como el pop electrónico y el lo-fi urbano, Santiago Lacunza (el joven detrás de este nombre artístico) ofrece un proyecto ambicioso en el que continúa la estela de lo que ya pudimos ver en sus primeras canciones: la creación de atmósferas y espacios sonoros donde se entremezclan diferentes estilos para ofrecer unas melodías en las que el cantante se siente verdaderamente a gusto después de mucho trabajo y noches sin dormir.

"Ha sido un proceso tedioso y delicado, aunque muy enriquecedor y lectivo. He disfrutado cada paso como me propuse, creo que lo he conseguido y es de lo que más me enorgullezco. Vivir gestionando las inseguridades y dudas, aceptando fallos y cosas que mejorar con uno mismo, enfocarlo con ganas de superarme y que no me tiren abajo, ser fiel a un objetivo que yo he elegido y tallado a mi forma, tomando la iniciativa. Aceptar mis debilidades pero no conformándome con ellas y, sentirme feliz por ello, empezar a andar por mi camino" publicaba en Instagram para sus más de 20.000 seguidores, después de agradecer el apoyo de todas las personas que han aportado su grano de arena para que este disco vea la luz.

Un disco compuesto de ocho canciones de las cuáles habíamos podido escuchar cuatro adelantos: los caballos visten de prada, high and drunk, first lights y con amor en los dedos, que se lanzaba a las plataformas hace tan solo una semana. Para todas ellas se ha rodeado de artistas y productores independientes como Fectro, Alba Mbengue, Drummie, Karma C o MYUKO, algunos de los cuales le acompañan desde sus inicios en 2020, haciendo posible esta mezcla de sonidos entre lo alternativo y lo moderno, teniendo cabida dentro de una varguardia de artistas nacionales que día a día experimentan con la música y la elevan a niveles que muy pocas veces podemos encontrar en el mainstream.

Diphda a través de su Instagram Stories / Instagram Stories

Diphda, además, ha querido compartir a través de su Instagram Stories algunos fragmentos del proceso de creación de algunas de las canciones, que ahora ya son nuestras. Por ejemplo, para Veo ese culo brillar fueron necesarias más de 140 pistas, dando como resultado un tema de poco más de dos minutos en el que el cantante parece reconocer los errores de una relación pasada y su intención y deseo de que las cosas sean diferentes: "veo ese culo brillar, no puedo esperar a dormir ahí, creo que puedo matar, podemos pasar la vida también".

Santiago Lacunza, además, ofrecerá su primer concierto el próximo sábado 15 de octubre en la Sala Clamores de Madrid junto a Quaiko, que también experimentará los sentimientos a flor de piel de su primer espectáculo en viv. Las reacciones al disco, además, no se han hecho esperar, y tanto amigos, productores y su propia hermana, Natalia Lacunza, han querido felicitar al navarro en el lanzamiento del que, estamos seguros, será el primer disco de muchos.

Natalia Lacunza a través de su Instagram Stories / Instagram Stories

"Mi niño enhorabuena, te quiero mucho eres una estrella" escribía su hermana mayor, que este 2022 también lanzaba su disco debut Tiene Que Ser Para Mí, a través de su Instagram Stories. Lo que nos queda claro es que el clan Lacunza está lleno de verdaderos artistas y que queda Diphda para rato: ¡Esto no ha hecho más que empezar!