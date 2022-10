Taylor Swift explica el significado detrás de 'Snow On The Beach', su canción con Lana del Rey

A falta de una semana para poder tener en nuestras manos Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift (y con él 13 canciones completamente nuevas), la cantante aprovechaba de nuevo la media noche del pasado 11 de octubre para revelar el significado de una de sus canciones más esperadas.

Se trata de Snow On The Beach, la única colaboración del disco, donde la de Tennessee se junta con Lana del Rey para hablarnos de uno de los temas que han ido acompañándola desde el principio de su carrera: estar enamorada.

Snow On The Beach

"La canción va sobre enamorarse de una persona al mismo tiempo que esta se esta enamorando de ti, en esta especie de momento borroso y cataclismático donde te das cuenta de que alguien se siente exactamente como tú te estas sintiendo en ese instante. [Un momento en el que] miras a un lado y a otro preguntándote 'espera, ¿esto es real?, ¿es un sueño?, ¿esto está pasando realmente?' Es casi como si estuviesen viendo la nieve caer sobre la playa" explicaba la solista a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 227 millones de seguidores.

Además, Taylor Swift ha vuelto a demostrar que no tiene más que palabras de admiración para Lana del Rey, una de las máximas representantes de la música alternativa desde hace más de una década: "Snow On The Beach, en colaboración con Lana del Rey es la cuarta canción del álbum, y no puedo terminar la frase sin dejar de sonreir" comentaba en un primer momento, antes de dar paso a la propia explicación detrás del título.

"En mi opinión Lana del Rey es una de las mejores artístas musicales de la historia, y el hecho de tener la oportunidad de poder existir al mismo tiempo que ella es un honor y un privilegio. Y el Que haya sido tan generosa de colaborar con nosotros en la canción es algo por lo que estaré agradecida toda mi vida" finalizaba.

Con esta, son tres las canciones de las que hemos podido conocer la historia detrás del nombre, tras comentar anteriormente tanto Anti-Hero como Lavender Haze. Todo ello en una semana donde los rumores para su regreso sobre los escenarios en una gira que recorra los grandes estadios de todo el mundo a lo largo del 2023 cobra cada vez más fuerza. Taylor está a punto de ofrecernos un verdadero discazo, y nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos.