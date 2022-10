Manuel Turizo se moja: ¿Karol G o Becky G? ¿J Balvin o Bad Bunny?

La Bachata de Manuel Turizo se ha convertido en el himno de las fiestas de millones de personas. Y es que el tema del colombiano reúne cada vez más reproducciones en las plataformas digitales. ¡Nadie puede resistirse!

Hace unas semanas estuvo en LOS40 Urban hablándonos de esta canción y de su relación con el género encabezado por artistas de la talla de Romeo Santos, Juan Luis Guerra, y más. Pero eso no es todo.

Aprovechamos la ocasión para enfrentarlo también a nuestro juego de Se moja, en el que tiene que elegir entre las dos opciones que le damos. Así, Manuel se ha divertido frente a nuestros micrófonos y Ramsés López para desvelarnos algunas de sus preferencias. ¿Fiesta con Karol G o relax con Becky G? ¿Colaboración con J Balvin o con Bad Bunny? ¿No haber nacido colombiano o no haber nacido con pasión por la música? El artista ha respondido a éstas y a otras preguntas más en nuestros estudios. ¡Se moja pero bien!

En la música, además de La Bachata, los fans del colombiano están pendientes de 2000, el nuevo álbum que va a ver la luz. Eso sí. Aún se desconoce su fecha de lanzamiento, aunque todo apunta a que no lo hará demasiado tarde. "En este álbum quería coger varios referentes musicales, quería implantar lo que me inspiró y ha terminado creando la identidad musical de Manuel Turizo. La gente me identifica con el urbano, pero me gusta toda la música. En lugar de coger los sonidos que están de moda, quería coger los sonidos con los que he crecido", desvelaba el artista a Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

De momento podemos seguir dándolo todo con la bachata y fantaseando con que esa colaboración de Turizo con Bad Bunny que al colombiano le gustaría que ocurriese. Y tú, ¿qué hubieses elegido en el caso de Manuel? ¿Te habrías mojado tanto como él?