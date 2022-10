Nacho Palau y Alejandro Nieto reaccionan a las fotos más sensuales de Tania Medina: “Madre mía!!!”

Tania Medina se dio a conocer como modelo y, aunque a veces, debido a su exposición televisiva, se nos olvida cuál es su profesión, lo cierto es que ella sigue relacionada con esta industria y más desde que volvió de Supervivientes.

De ahí que no se pierda la actualidad en estos temas como el lanzamiento de la colección de Paula Echevarría para Primark. “El otro día pasé mi mañana en Madrid para conocer la nueva colección de Paula Echevarría x Primark✨ tengo que reconocer que me ha gustado mucho. Estaba claro que me iba a pillar muchas cositas, pero tengo mis favvs y mañana se las enseñaré en el post que subiré 🥰”, escribía en Instagram. Y la actriz le daba las gracias por ir.

Ya lo dijo durante su viaje a Nueva York, ese que compartió con sus mejores amigos del último reality entre los que están Anabel Pantoja o Ana Luque. A la vuelta tenía muchos compromisos profesionales que atender y está claro que muchos eran publicitarios.

Sesión de alto voltaje

Ha pasado unos días en Madrid donde tenía muchas cosas pendientes. Una de ellas, una sesión de fotos de alto voltaje. “new jobs, new goals ⚡️📹”, compartía junto a algunas de esas fotos que implicaban transparencias y correas de cuero.

Uno de los primeros en reaccionar era su chico, Alejandro Nieto, que no puede estar más orgulloso de su chica con la que se casará el año que viene: “Que linda❤️❤️❤️ ereeeeee te amo con locura mi vida 😍”.

“😱😱😱 Ño!! Madre mía!!!”, eran las palabras de Nacho Palau con el que compartió aventura en Honduras. Como era de esperar, ha recibido multitud de piropos tanto de hombres como mujeres que se han quedado impactados con sus fotografías.