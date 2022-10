Gloria Camila, expulsada de ‘Pesadilla en el Paraíso’ se enfrenta a lo ocurrido fuera durante su concurso

Cualquiera que echara un vistazo a las redes sociales podía presagiar que la expulsada esta semana de Pesadilla en El Paraíso sería Gloria Camila. Y así ha sido. Con un 62% de los votos del público se ha convertido en la primera eliminada del concurso por deseo de la audiencia.

Ha asegurado que está orgullosa de su concurso y que “fuera tengo gente que de verdad sabe lo que es la educación, el respeto y los valores". No ha podido nominar directamente a Marco Ferri por ser capataz, pero le ha dado las “gracias por llamarme amargada. La verdad es que lo estaba porque tu existencia me amargaba muchísimo".

Antes de abandonar la granja, Lara Álvarez le ha puesto un vídeo resumen de todo lo que ha sucedido fuera mientras ella estaba en el concurso. Gloria ha podido escuchar las palabras de Kiko Jiménez en Sálvame y la llamada que le hizo ella y que ha reproducido públicamente.

También ha visto el agobio de su padre con los paparazzi o la entrevista de Ana María Aldón con Emma García en la que aseguraba que Ortega Cano y ella vivía bajo el mismo techo, pero no hacían vida de pareja. Y sí, ha escuchado la frase viral que su padre pronunció en El programa de Ana Rosa: “Todavía tengo semen de fuerza, vamos a por la niña”. Sus caras eran un poema.

La reacción de Gloria Camila

“He de decir que con Kiko estuve cuatro años y él lleva como cuatro años hablando de nuestra relación y yo solamente he contado cómo fue la ruptura en una conversación que salió super natural, ni siquiera la provoqué yo, hablé con total naturalidad. Creo que para una vez que lo hago yo y, además, desde el respeto, cosa que él no ha tenido, no tengo que justificarme ni pedir perdón a nadie”, decía sobre el que fue durante cuatro años su pareja y con el que no mantiene buena relación.

“Durante todo el concurso no he hablado más de él, para que sepa que ya no es nada mío, ni de mi vida, ni le necesito. Creo que él si nos necesita todavía para seguir ganando dinero. Siempre he dicho que es una garrapata y es un parásito que al final he tenido en mi vida”, añadía.

En cuanto a su padre, aseguraba que “me duele verle así, pero le amo muchísimo. Es un tío que se viste por los pies. Le amo, sabía que algo estaba pasando fuera y al final, las sensaciones, muchas veces acertamos. Es verdad que mis compañeros saben que llevo dos semanas fatal, psicológicamente estaba super baja de ánimo. Llevaba dos semanas pidiendo que nadie me salvase, que, si me tenía que ir yo, me iba super feliz, que creo que tenía muchas cosas fuera”.

Sobre Ana María Aldón prefirió no opinar hasta tener más información y, en cuanto a la frase más comentada de los últimos días, acertó a decir que “así es mi padre”, y reconoció que tenía papitis y un gran apego familiar.

“Marco lo que hace es generarme más ganas de salir porque sé que tengo esto y entré un poco para desviarme de la realidad que vivía y llegados a este punto quería salir”, acababa diciendo sobre su compañero.

Ahora le toca volver a la realidad, salir de la burbuja de estas semanas y enfrentarse a muchos frentes.