Kiko Jiménez habla después de que Gloria Camila desvelase que tuvo un aborto durante su relación

Este domingo muchos se quedaban de piedra al escuchar confesar a Gloria Camila, en Pesadilla en El Paraíso, que había tenido un aborto mientras estaba con Kiko Jiménez. Un suceso del que no había hablado nunca y sobre el que él tampoco se había pronunciado antes en televisión.

“A mí ya, particularmente, me aburre el tema de nuestra relación. Hace cuatro años que lo dejamos y parece que no lo haya superado, que esté en un reality, que yo no estoy comentando nada de su reality, en absoluto, excepto las veces que me menciona que lógicamente tengo que defenderme”, es lo primero que acertaba a decir Kiko Jiménez tras ver el vídeo en el que Israel Arroyo asegura que o ella o Patricia Steisy se “han quitado un bebé” y la hija del torero levanta la mano.

Explicó que tras una feria se dio cuenta de que la regla no le bajaba desde hacía dos meses y se hizo un test que dio positivo. “Yo ya pasé página, estoy muy feliz con Sofía”, insistía Kiko sobre el tema.

La reacción de Kiko

“No me duele porque se salta muchas cosas que le interesan y manipula. Ya estoy harto de decirlo, se olvida que me puso los cuernos”, expresaba visiblemente harto del tema.

“En cuanto al aborto que comenta, yo la respeto si ella decide hablar, está en todo su derecho, que hable lo que quiera. Como habéis comprobado, yo nunca he hablado de ese tema ni pienso hablar. Se olvida contar muchos puntos sobre ese tema, muchos detalles, que yo creo que son interesantes, que ya en cualquier momento tendrá la ocasión de hacerlo”, explicaba.

“A mí la gente que se da golpes de pecho diciendo que tiene mucha educación, muchos valores, muchos principios, yo si soy afiliado a un partido político como es Vox que está en contra del aborto, lo que no concibo es que se lleve a cabo”, dejaba caer sobre la tendencia política de Ortega Cano que sí conocía este suceso a diferencia de la familia de Kiko.

“Mi abuelo y mi madre se enteraron anoche”, aseguraba el colaborador. Tiene pinta de que se va a hablar largo y tendido de este tema. Y admitió que fue una decisión que tomaron juntos: “Hablamos y tomamos una decisión”.