Loli Navarro, la mujer de ‘El Prestamista’ en ‘Gipsy Kings’, se encuentra en la UCI de una clínica turca

Cualquiera que haya visto Gipsy Kings conoce de sobra a Joaquín Fernández Navarro, ‘El prestamista’. Se encuentra en Estambul donde su mujer, Loli Navarro, se ha sometido a una liposucción que ha terminado con ella en la UCI con un edema pulmonar.

Su marido acudía a Kiko Hernández para dar a conocer la noticia. Su mujer había viajado a Turquía para someterse a una cirugía estética que no ha resultado como esperaba. Y pedía ayuda. “No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo comida, no estamos pidiendo ropa, estamos pidiendo que, por favor nos saquen a mi mujer y a mí”, pedía vía telefónica.

Soraya era la persona con la que contactó Loli para hacerle la cirugía y había desaparecido del mapa mientras la mujer de Joaquín andaba en la UCI.

“Yo nunca tiro la toalla, voy a luchar, pero si mi mujer tiene que partir con Dios, yo estoy preparado, pero no quiero que a ninguna mujer le pase más lo que le está pasando a mi mujer. Esta clínica de Estambul se tiene que cerrar”, le explicaba a Kiko.

El colaborador de Sálvame explicaba que la embajada española les dijo que para trasladarla a España, tenían que pagar el avión militar que se ocupara del traslado. "A las dos horas, a esta mujer la inducen al sueño, sin autorización de nadie y cuando vuelve a la habitación, esta mujer ya no responde, está dormida desde esta conversación y recibe una llamada de la embajada que le dice que el hospital no ha recomendado el traslado porque puede fallecer en el vuelo", exponía.

Buenas noticias

Poco después de estas palabras que carecían de toda esperanza sobre el futuro de Loli, han quedado atrás. Su marido hacía un directo para confirma que “han desentubado a Loli, le han quitado los tubos, ha despertado, ha abierto los ojos. Ha empezado a mover la cabeza, ha sonreído. Loli ya está fuera de peligro, ya está otra vez con nosotros”, aseguraba.

Y ha aprovechado esa conexión para arremeter contra esa mujer, contra Soraya, que, según él, ya no trabaja en esa clínica. “Dos días que ha desaparecido esta carnicera y Loli se ha recuperado en dos días”, expresaba, “los cristianos que tienen ese poder, oren y que reprendan a este demonio”.

“Lo hemos pasado muy mal, siete días tirados aquí en el suelo, esperando información, con los nervios todo el mundo alterado”, explicaba sobre lo duro que ha sido esta situación para ellos. Ahora parece que todo empieza a solucionarse.

Deseamos que su recuperación sea lo más rápido posible.