Álex Ruiz, el joven que deja tan impresionado a Risto Mejide en ‘Got Talent’ que le da su pase de oro

Es difícil impresionar a Risto Mejide, pero Álex Ruiz lo ha conseguido en Got Talent con su mezcla de mentalismo y matemáticas. “Desde pequeñito siempre me han gustado las matemáticas todo lo que tiene que ver con los números, como el cálculo mental o de lo que vengo a hablaros esta noche, la capacidad de estimación”, decía en su presentación.

Primero hacía coger a Paula Echevarría un montón de botones de un bol, y otro a Dani Martínez. Les pedía que los tiraran en la mesa y sólo con su oído, podía estimar el número de botones que habían cogido. Dijo 21 y eran 21. Ahí, el jurado, ya empezó a flipar. Pero había más.

La intuición y los incentivos. Esas son las claves, según Álex, para que cualquiera pueda hacer algo parecido. “Hay estudios que dicen que, si quieres conseguir algo en la vida, lo mejor es incentivarte porque así, dejas de pensar en lo que tienes que conseguir y sólo piensas en la recompensa”, explicaba antes de plantearle un desafío a Risto Mejide.

La prueba consistía en conseguir que el comunicador dijese el número exacto de habichuelas que había en un tarro delante suyo. Álex le dio tres segundos para pensar en un número de tres cifras. Risto dijo 362 y si a esa cifra le sumamos la judía que llevaba en el huevo Fabergé que le había llevado como incentivo, daba justo el número que había dicho el jurado.

Pase de oro

“Estoy flipando porque he dicho un nombre así para putear, voy a decir algo así como que sea capicúa, ¿qué has hecho tío?”, decía un sorprendido Risto.

“El número es absolutamente brutal, espectacular y has dejado flipando a una de las personas, si no la que más, ha juzgado en este país a gente. Pero es que, cómo has llevado el número todo el rato, con qué fluidez, divertido, con los chistes justos, has hecho un número espectacular, muchas gracias”, le decía Dani Martínez.

“Es buenísimo, yo no tengo palabras”, aseguraba Edurne. Era entonces cuando Risto se levantaba y pulsaba el pase de oro. “¿Cómo lo ha hecho?”, le preguntaba la cantante. “No lo sé, me ha sugestionado de alguna forma. Pero, aun así, es un crack, porque no sé cómo”, contestaba él. “Yo os prometo que no le encuentro explicación”, añadía Paula Echevarría.

Veremos su siguiente número cuando vuelva a la final.