Por primera vez, Risto Mejide ha sido incapaz de juzgar una actuación de ‘Got Talent’

"Tenía once años cuando mis padres se separaron y me afecto de una manera bestial. Fue un infierno. Mis padres vienen esta noche a verme y se ven por primera vez en un montón de años. Están cada uno en una parte de la grada y no van a tener comunicación ninguna". Esta era la carta de presentación de Javi Blanco, un joven que decía presentarse en Got Talent con un tema propio.

"Remover ese pasado para mí es duro, pero vengo a contar una historia que no solo es mía, sino que les pertenece a muchos niños”, aseguraba.

Y entonces se sentaba al piano para cantar su historia y lo mal que lo pasó cuando sus padres se separaron. “Es mi historia, la de mi hermana y, por desgracia, la de muchos niños en el mundo”, aseguraba al terminar.

Valoración del jurado

“Un tema que, desgraciadamente está a la orden del día y me gusta mucho que hables de ello porque se debería reivindicar más”, expresaba Paula Echevarría.

"Ya se te veía, según entrabas, con una emoción especial y poner un tema propio en un teatro como el de Got Talent, con un escenario así, tiene que erizar la piel y más con una historia que te ha pasado a ti. Enhorabuena por el sentimiento que has puesto en el escenario”, le decía Dani Martínez.

“Javi, tienes algo muy especial, transmites mucho por la voz y el cuerpo. Este tema que te toca es muy de verdad y que lo quieras compartir es muy de agradecer”, juzgaba Edurne.

“Es de agradecer que vengas con el alma en carne viva que es como has cantado este tema. Estás compartiendo algo muy personal, al final es tu historia, y por eso se hace tan evidente que aun la sufres”, añadía Risto Mejide ante un Javi que no podía evitar emocionarse.

“Entiendo lo que te pasa porque muchas veces los hijos lo viven como un desamor la desaparición de sus padres y eso no es así. Imagínate si es tan fuerte el amor que tus padres, aunque estén separados por unas butacas, están los dos aquí, en este teatro, hoy aquí. Y eso lo has conseguido tú”, salía Santi Millán para animarle.

Situación inédita

“Por primera vez desde que me dedico a esto no voy a juzgarte, no puedo juzgarte”, aseguraba Risto cuando le tocaba el turno de dar su voto.

Santi Millán le pedía que delegara el voto en él y aceptó. “Tienes el sí de Edurne, tienes el sí de Paula, tienes el sí de Dani, y, por primera vez en Got Talent, tienes el sí de Santi”, decía el presentador.

Así era como Javi se iba con cuatros síes tras su actuación.