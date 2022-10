Risto Mejide se levanta a dar un abrazo a la joven ucraniana que logra emocionarle en ‘Got Talent’

Angelina es una joven que con tan solo 15 años ha tenido que huir de su país, Ucrania, y vivir en otro lugar. Y encima tiene que dar las gracias porque eso le ha salvado la vida, algo que no pueden decir todos los niños que se han visto en medio de la ofensiva de Rusia a Ucrania. Ahora vive en Benavente y ha llegado a Got Talent para cantar.

Y no ha llegado sola. La acompañaba su madre y también Sol Macaluso, la reportera de Mediaset que estaba en Ucrania cuando estalló la guerra y nos contó lo que sucedía desde la perspectiva más humana.

"Después de haber visto con mis propios ojos el horror de la guerra y cómo los sueños y el futuro de un país se ve reducido a cenizas por la barbarie, hoy vengo a acompañar a una niña ucraniana que fue capaz de escapar de la guerra", decía a modo de presentación.

Nada más acabar su actuación y ante la ovación del público, Angelina se venía abajo y empezaba a llorar. Ha salido su madre a acompañarla y Risto Mejide ha subido al escenario para darle las gracias y darle un abrazo.

Valoración del jurado

“La barbarie y la sinrazón ha arrasado con muchas cosas, pero con el talento no puede. No hay ejércitos, no hay banderas, no hay fronteras que puedan con el talento”, decía Risto al volver a su sitio.

“Angelina, ha sido un placer escucharte. A mí me has transmitido muchísimas cosas de las que has tenido que vivir. Y enhorabuena por la voz tan bonita que tienes”, valoraba Paula Echevarría.

“Tienes una voz tan angelical, desprendes tanta dulzura, tanta ternura, tanta paz, que es que, da gusto escucharte, añadía Edurne.

“Yo admiro mucho la fuerza que está demostrando tu pueblo, la fuerza que demuestras tú también hoy aquí. Traes un mensaje bonito, una canción maravillosa y has hecho una actuación en Got Talent España, redonda”, terminaba Dani Martínez antes de que Angelina recibiera los cuatro síes del jurado.

Es la segunda niña ucraniana que pasa por el programa en esta edición. Recordamos que Edurne le dio su pase de oro a otra.