Angela Lansbury, la eterna Sra. Potts de la película ‘La Bella y la Bestia’

El pasado martes fallecía la actriz británica Angela Lansbury a los 96 años de edad en Los Ángeles, cinco días antes de cumplir los 97 años. La interprete, que ha tenido una de las más extensas y laureadas trayectorias tanto del cine como del teatro y de la televisión, pasará a la historía por sus tan reconocidos y exitosos trabajos como son la serie Se ha escrito un crimen, donde interpretó durante doce temporadas a la escritora Jessica Fletcher; la miniserie Mujercitas; o las películas La bruja novata (1971), El retrato de Dorian Gray (1945), Fuego de juventud (1944), Muerte en el Nilo (1978), La Niñera Mágica (2005) y El regreso de Mary Poppins (2018), entre una larga lista de títulos.

También puso voz a la señora Potts, la simpática tetera de La Bella y la Bestia, uno de los clásicos de Disney. Al principio fue Julie Andrews la actriz considerada para este papel, pero ésta lo rechazó pues no quería ser encasillada en el mismo tipo de papel. Finalmente, se le ofreció el papel a Lansbury.

Estreno de La Bella Y la Bestia

Tal día como hoy hace 31 años, se estrenaba en El Capitán Theatre, situado en la famosa avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles y propiedad de The Walt Disney Company, una de las películas más conocidas y más populares de los estudios Disney: La Bella y la Bestia. También es uno de los mejores musicales y una de las películas más románticas de los Estados Unidos. Su estreno en España llegaría un año más tarde, el 27 de noviembre de 1992

La cinta, dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise y producida por Donald Paul Hahn, cuenta la historia de una hermosa joven, llamada Bella, que acepta hospedarse en un lúgubre castillo habitado por una bestia a cambio de la libertad de su padre. En realidad, la bestia es un príncipe encantado víctima de un maleficio. Para romper el hechizo, deberá ganarse el amor de una preciosa dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada.

Durante la 64.ª edición de los premios Oscar (1992), se convierte en la primera película animada nominada al Óscar a la mejor película, ya que en esa época aún no existía la categoría de Óscar a la mejor película de animación. A pesar de que no consiguió llevarse este premio, si se llevó el Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción original con Beauty and the Beast.

Angela Lansbury durante la celebración en Nueva York del 25º Aniversario de la película La Bella y la Bestia en 2016 / Rob Kim/FilmMagic

BSO de la película



Su banda sonora es una de las mejores de la historia del cine. Fue creada por Alan Menken, compositor y pianista estadounidense y conocido sobre todo por haber compuesto la música de otras tantas míticas películas de Disney, como son La sirenita, Aladdín o Pocahontas, consiguiéndose llevar dos estatuillas por cada una de ellas.

Beauty and the Beast ,es la canción más romántica de la película. Es también una de las más memorables y de las más recordadas ya que cuenta con un gran mensaje: "La belleza está en el interior". Fue cantada por Lansbury -Sra. Potts- mientras la pareja bailaba en el gran salón del castillo. La actriz también cantó otros éxitos de la película como Something There (en español, Algo nuevo) o Be Our Guest (la mítica ¡Qué Festín!).

Al principio, la actriz de Se ha escrito un crimen pensó que otro personaje distinto a Potts sería más adecuado para cantar la balada Beauty and the Beas, pero el director le pidió que hiciera al menos una grabación para tener una copia de seguridad si nada más funcionaba, y esa grabación terminó en la película.

En 2016, cuando se cumplía el 25 aniversario de la película, Angela Lansbury volvió a interpretar la icónica canción La Bella y la Bestia. La interpretó sola, acompañándola tan solo al piano del compositor Alan Menken. Fue un lujo escucharla, ya que volvió a cantarla con la misma ternura y dulzura que antaño y recibió una gran ovación por parte del público después de su gran interpretación del tema, además de recrear algunos de los diálogos de la película.

Beauty and the Beast | Angela Lansbury Live Performance

En 2017, se estrenó en los cines una nueva versión de este clásico de Disney en acción real . Dirigida por Bill Condon, cuenta con grandes actores como protagonistas del film, como son Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor y Stanley Tucci, entre otros.

La trama de La Bella y la Bestia sigue funcionando a día de hoy y deja de manifiesto la gran ambición que tenía puesta Disney en este proyecto. La película es un ejemplo de narración clara y precisa con canciones ingeniosas y bonitas que se mezclan magníficamente con el argumento. Sus bailes, humor y romance no han perdido atractivo y siguen conquistando a todas las generaciones.