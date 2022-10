Elon Musk empieza a vender su perfume 'Burnt Hair', una fragancia que supuestamente huele a pelo quemado

Elon Musk es un magnate que no pierde la oportunidad de expandir su imperio. El hombre más rico del mundo y dueño de TESLA y SpaceX se ha abierto a un nuevo campo comercial lanzando su primer perfume, una fragancia a la que ha bautizado como Burnt Hair y, como no podía ser de otra manera, es totalmente extravagante, pues, de lo poco que se sabe de ella se desprende que su olor no es otro que el del pelo quemado.

"¡La fragancia más fina de la Tierra!", escribió el magnate en su perfil de Twitter para dar la noticia de que su perfume ya estaba a la venta junto a un enlace en el que se puede ver que Burnt Hair se vende a través de la web de The Boring Company, la empresa de túneles que también vende un lanzallamas que podría haber sido el objeto en el que Musk se ha inspirado para crear su nueva fragancia masculina.

Musk ha dado pocos detalles sobre su nuevo perfume. En la página web de venta de la fragancia solo se puede ver su precio, 102 dólares estadunidenses o 104,95 euros con envío incluido para Europa y el eslogan "la esencia del deseo repugnante", pero esto, no ha hecho que sus seguidores se echen para atrás. En menos de un día el empresario asegura que ha vendido ya 20.000 botes de su perfume Burnt Hair o Pelo quemado, por lo que, de ser cierta esta información, su facturación superaría los dos millones de dólares en las primeras horas en las que ha estado activa su venta.

Pero aunque ya se puede comprar, el perfume de Elon Musk no llegará hasta los hogares de sus clientes hasta el primer trimestre del 2023, por lo que, de momento, no podemos saber si realmente Burnt Hair o Pelo Quemado huele a lo que promete o se trata solo de una estrategia de marketing ligada a su lanzallamas que en realidad esconde una fragancia más tradicional con olor frutal o a flores.

Musk celebró el millón de dólares y animó a comprar más

Fiel a su estilo, Musk celebró públicamente el supuesto hecho de haber vendido 10.000 botes de su nuevo y "repugnante" perfume, y además, bromeó con el hecho de que la prensa económica publicaría al poco tiempo noticias recogiendo su gran gesta empresarial, algo que ha sucedido después y que previsiblemente volverá a ocurrir, ya que también ha festejado el hecho de llegar a los 20.000.

Pero no solo eso, además de alardear de su éxito vendiendo Burnt Hair, el inversionista de origen sudafricano ha animado a sus seguidores de Twitter a seguir comprando su perfume para así, poder hacer frente al coste de esta red social y adquirirla finalmente. Además, Elon Musk ha lamentado públicamente no haber entrado antes en el mercado de la cosmética y las fragancias.