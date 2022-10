¿Qué significan los misteriosos mensajes de Chanel en Twitter?

Chanel se ha propuesta que este octubre sea el mes de Chanel (Chanel-'o-ween para quienes hayan visto la serie Scream Queens, de Ryan Murphy) y que nada ni nadie lo arruine. Pongámonos en antecedentes. Todo comenzó el viernes 7 de octubre, cuando anunció que había dado el paso de firmar contrato discográfico con Sony Music. Una noticia que llegó de la mano de una fotografía junto al presidente de la compañía y un vídeo con unas primeras palabras que ya habíamos escuchado antes: "Llegó la mami".

Desde ese día, la cantante de SloMo no ha parado de lanzar misteriosos mensajes encriptados a través de sus redes sociales. Unos tweets y unos comentarios que no nos habrían llamado la atención si no fuera por la reiteración de una letra: la K (además de la O y la M).

"K feliz estoyyyyyy", "OKM" o "¿K plan de sábado tenéis?" son solo algunas de las publicaciones que nos han hecho sacar la lupa y ponernos a investigar. Pero todas las alarmas han saltado cuando ha posteado dos tweets escuetos, que rezan "K" y "O", respectivamente. "¿Qué es esto?", se han preguntado los fans rápidamente.

Me duele todo pero soy feliz🫶🏾✨



OKM — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) October 11, 2022

A estos mensajes podemos añadir otros tantos, como el que escribió tras actuar en unos Premios concedidos por YouTube, "WorKs Awards", y la respuesta "Tk" al tweet "K es mi letra favorita". Una letra que, por desgracia, no aparece en el Abcdefg de Rosalía. Y por eso está aquí Chanel, para enmendar tal despiste.

¿Y qué puede significar esto? La confirmación de que tiene el OK definitivo para emprender su carrera musical con un proyecto ilusionante. Porque, a todas luces, debe estar vinculado con su próximo sencillo, cuyo lanzamiento aseguró que "era inminente" y que solo dependía de ella durante la Cena de Nominados de LOS40 Music Awards 2022.

Ante estas incógnitas solo podemos hacernos más preguntas: ¿Cómo se titula la canción? ¿Cuándo sale? ¿Se marcará un Beyoncé y publicará esta nueva canción (casi) sin previo aviso, para sorpresa de todos? Solo nos queda esperar...

Pero una cosa es segura, puede que nos deje K.O. con su próximo single.