Bruno Mars lanza por sorpresa una de sus canciones favoritas con Silk Sonic: ‘Love's Train’

¡Buenas noticias para los fans de Bruno Mars! El artista ha lanzado por sorpresa una de sus canciones favoritas con Silk Sonic. Se trata de una grabación inédita de la banda que no figura en su álbum debut. El título, Love's Train.

Después de enamorar con el disco An Evening With Silk Sonic, el proyecto musical liderado por Bruno Mars y Anderson .Paak han buscado causar el mismo efecto en el día más indicado para ello: San Valentín.

De esta forma, el grupo de funk y R&B aprovechó el 14 de febrero para estrenar una de sus canciones favoritas. Se trata de una versión de Con Funk Shun, una banda estadounidense de gran popularidad entre las décadas de los 70 y 80.

Así lo contó Bruno en su Instagram oficial: "Esta es una de las canciones favoritas de Silk Sonic, originalmente grabada por Con Funk Shun. Cada vez que Anderson .Paak y yo nos ponemos detrás de los instrumentos, la tocamos. Amamos tanto esta canción que la queríamos cantar para todos vosotros. Feliz Día de San Valentín, gente."

Además de esta publicación en la mencionada red social con el tren del amor, la banda ya ha subido el tema a todas las plataformas. Como viene siendo habitual, las voces de Bruno y Anderson se combinan entre estos ritmos funky, en este caso con el amor como tema principal. A continuación, puedes disfrutar de Love's Train:

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Love's Train (Con Funk Shun Cover) [Official Audio]

Así le va a Silk Sonic

El próximo 26 de febrero de 2022, se cumplirá un año del anuncio de oficial de Silk Sonic. "Nos encerramos e hicimos un álbum. La banda se llama Silk Sonic." Con estas palabras, el autor de álbumes tan exitosos como 24K Magic o Unorthodox Jukebox puso el hype por las nubes a sus seguidores.

Leave The Door Open, el primer adelanto, fue un auténtico bombazo. Esta se unió a otras como Skate o Smokin Out The Window en su álbum debut, An Evening with Silk Sonic, una travesía por sonidos funk, R&B y disco que nos transportan a los años 70 y 80.

Con este trabajo, han presentado su residencia en Las Vegas, han sido nominados a varios premios e incluso han llegado al popular videojuego Fortnite. No cabe duda de que su fama no ha hecho más que empezar.