Robin Thicke dispara nuestra nostalgia versionando la canción de ‘Los problemas crecen’

El revival de muchas películas y series de televisión ha satisfecho la nostalgia de una gran mayoría de espectadores. Pero no de todos. Porque es casi imposible dar una segunda vida a series como Alf o Los problemas crecen cuyos protagonistas han cambiado de vida o, tristemente, han perdido la misma.

Pero para disparar nuestra nostalgia al máximo siempre nos quedará la oportunidad de revivir algunos de los puntos claves de esos productos de entretenimiento a los que tenemos asociados tantos recuerdos. Y eso es exactamente lo que ha hecho Robin Thicke versionando la canción de cabecera de la serie que protagonizó su padre.

Alan Thicke era el padre de familia de Los problemas crecen (Growing pains) y toda una figura en la interpretación en Canadá. Su trabajo siempre estará asociado a esta serie, una de las de mayor éxito de su carrera y ahora su hijo nos ha recordado por qué llegó a conectar con millones de espectadores.

El mensaje de la canción As long as we got each other es capaz de trascender generaciones y en Masked singer han sabido aprovecharlo para presentar la cabecera del programa y hacer una introducción como si fuera de la mítica sitcom estadounidense.

Todo ello para presentar a los participantes como jurados de esa edición: Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong, Nick Cannon y el propio Robin Thicke. Se cumplen 37 años desde que se emitió el primer capítulo de las diferentes temporadas que se emitieron de la serie pero la emoción se mantiene al máximo desde la primera nota a la última.

En este 2022 se cumplen 3 décadas desde la emisión del último episodio y Robin Thicke ha vuelto a disparar nuestra nostalgia con esta extraordinaria versión de As long as we got each other. No nos digáis que no se os ha escapado una lagrimilla.