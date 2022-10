La reacción de Claudia ante las imágenes de Javi en ‘La isla de las tentaciones’, incomprensible para muchos

Claudia Martínez está generando muchos comentarios en redes sociales desde que comenzó La isla de las tentaciones 5. Lo primero que llamó la atención es que en la presentación de solteros confesara que se había liado con los gemelos. Y no fueron los únicos, fuimos conociendo, poco a poco, a otros ex de la novia de Javi.

Llegó a la isla porque pensaba que a su chico le faltaba adquirir un poco de independencia y porque necesitaba ver cómo podía espabilarse él sin ella al lado.

En la primera hoguera de las chicas no hubo imágenes para ella. Y eso le ha hecho darle muchas vueltas al tema. En la segunda hoguera, tan solo había un vídeo de Javi en el que le vemos lamentarse por el comportamiento de ella y sin un solo acercamiento a las solteras.

Unas imágenes que habrían hecho feliz a más de una, tras comprobar que su chico lo único que hace es echarla de menos, pero que, sin embargo, han enfadado a Claudia.

“Estos días he sentido paz porque, por mucho que quiera a Javi, sentía agobio y asfixia, que estar aquí me está viniendo muy bien. Necesitaba separarme de él”, decía antes de ver ningún vídeo en la Tablet.

“Es una carga. Creo que cargo con cosas que no me pertenecen. Yo no le cargo con mis inseguridades y él sí que lo hace conmigo y me agota”, aseguraba.

La reacción de Claudia

Y después llegaban las imágenes de un Javi echándola de menos todo el rato. “Yo estoy flipando, esto es una mierda, lo siento, pero es que yo alucino. No hemos venido aquí para estar todo el día en la cama. Yo le he pedido por favor que se ponga a prueba, es que, si no, no avanzamos. Y que diga, ‘yo quería casarme con ella’, como diciendo que yo he hecho algo super malo. Yo lo único que estoy haciendo es tentarme, que es a lo que he venido”, explicaba.

“Me parece que la actitud que está teniendo es una mierda. Estar parado, todos los días que estamos aquí, esperando a que esto termine. Yo no le he visto hablar con ninguna chica, de hecho, en las imágenes de ellas me fijo. Está como un mueble más y eso no es ponerse a prueba. Obviamente me duele verlo así. Me enfada y me duele”, añadía.

Sandra Barneda le preguntaba si esperaba un cambio en su chico. “Espero que sí, que espabile, porque es que me va a perder porque yo no puedo estar con una persona que sin mí no hace nada”, terminaba diciendo.

Y claro, en casa muchos se han quedado con la boca abierta ante esta reacción. Se entiende que una chica se enfade si ve a su novio caer en la tentación, ¿pero que lo haga por no caer en ella?

En su villa, ella sí que se está dejando tentar. Primero se acercó a Aitor y ahora le ha cambiado por Álvaro Boix. Veremos cómo avanza la cosa.