Una nueva pareja llega a ‘La isla de las tentaciones’ poniendo en un serio compromiso a las chicas

Si hay un momento lleno de sorpresas en La isla de las tentaciones es el de las hogueras. Ver imágenes de lo que está ocurriendo en la otra villa siempre genera momentos de mucha tensión y da lugar a situaciones inesperadas. Pero no todo lo que ocurre llega de la otra casa.

Lo hemos podido comprobar en la segunda hoguera de las chicas. “La hoguera aún no ha terminado”, les decía Sandra Barneda después de que todas hubieran visto sus imágenes. Y esas palabras nunca presagian nada bueno. Menos si lo siguiente que dice la presentadora es que “os dije que esta noche iba a marcar un antes y un después para todas vosotras. Ha llegado el momento de saber por qué”.

Las chicas no podían dejar de mirarse entre ellas con mucha angustia y alguna que otra lágrima. Fue entonces cuando llegó a la hoguera Cristian. “¿No os suena de nada?”, preguntaba la presentadora. Y todas negaban.

La reacción de las chicas

“Yo creo que viene a contar algo”, especulaba Claudia sobre su llegada y tras dejar claro que no le conocía de nada. “Como sabéis esta aventura es impredecible y en cualquier momento puede cambiar”, les decía Barneda que daba paso a una segunda persona.

Entraba Ana y lo primero que hacía era besar a Cristian lo que hacía pensar al resto de chicas que se trataba de una nueva pareja. “Ana es la pareja de Cristian y desde este mismo instante forman parte de esta aventura. Cristian, Ana, bienvenidos a La isla de las tentaciones”, daba la bienvenida la presentadora.

Una llegada que a las chicas no les parecía mal hasta que Sandra les dijo que “para que una nueva pareja entre, esta misma noche, una de vosotras tiene que salir y esa decisión está solo en vuestras manos”. Ahí les cambiaba la cara a todas. “Yo no me quiero ir”, decía Paola.

Todavía no hemos visto qué decisión toman, aunque ya hay hipótesis en redes sociales que aseguran que serán Sara y Manuel los que abandonen la isla.