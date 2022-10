‘Cofutita’, el apelativo con el que Hugo llama a Tania en ‘La isla de las tentaciones’ no convence a muchos

Pasan los días en La isla de las tentaciones y cada vez los sentimientos están más confundidos en muchos de ellos. Las parejas han ido a ponerse a prueba y algunos lo tienen más complicado que otros. Que le pregunten a Tania que confiesa estar muy enamorada de Samuel, pero también está sintiendo cosas por Hugo Paz.

Desde que el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa llegar a la villa, tuvieron mucha química. Poco a poco se han ido acercando y el tonteo entre ellos es grande. "Soy sincera, obviamente me gustas. Quiero a mi pareja, pero tú también me gustas. Algo que nunca me había pasado. Es complicado", le decía Tania a su soltero.

Ya hemos visto cómo Hugo le daba un masaje bastante hot. También le ha regalado una camiseta con su olor que ella se pone para dormir. Y todos esos gestos no hacen más que confundir a Tania.

"Es un poco lanzadito, algo que es para mí una debilidad. Me hace sentir bien, pero por otro lado tengo mi pareja. No sé lo que quiero ni lo que siento", confesaba ella.

Apelativos cariñosos

"Qué guapa eres, me cuesta estar tan a gusto con una persona y contigo lo estoy", le confesaba Hugo en uno de esos momentos de intimidad en el sofá. El mismo momento en el que él le ha preguntado que si ella para él es su ‘cotufita’, ¿cómo le va a llamar ella? y lo tiene claro. “Osito amoroso”, le contestaba mientras se echaba a sus brazos.

Y claro, este intercambio de apelativos cariñosos tan comunes en las parejas, ha creado una reacción en redes sociales, sobre todo, por la palabra que utiliza él y que a muchos no acaba de convencer. Más de uno ha recordado al personaje de José Luis Gil en La que se avecina.

A quién seguro que no le va a gustar eso de ‘cotufita’ es a Samuel. ¿Podrá Tania resistir la tentación o caerá en ella perdiendo así a Samuel?

“Hugo me hace sentir bien, me da mucha tranquilidad, pero también por otra parte tengo mi pareja, entonces como que no sé ni lo que siento, ni lo que quiero. Está un poco complicado”, aseguraba ella.