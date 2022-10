Laura se tensa en la hoguera de confrontación y Sandra Barneda llora como nunca en La isla de las tentaciones

El último programa de La isla de las tentaciones nos ha dejado varias cuestiones que resolver. Hemos visto, por ejemplo, la llegada de Cristian y Ana con la sorpresa añadida de que su incorporación supone la expulsión de otra de las parejas. En el próximo programa veremos cuál es la que eligen las chicas.

También veremos la segunda hoguera de los chicos y llegarán las decepciones y las lágrimas. “Si se quiere ir sola, pues se irá sola, yo que sé Sandra. Yo pensé que nadie la podría hacer más feliz que yo”, se lamentaba Andreu, el cantautor de la edición.

“Yo no puedo controlar lo que ella decide, lo que ella va a hacer”, asegura un cada vez más madura Javi. “Me asalta el miedo de que pueda estar sobrepasando los límites que nos pusimos los dos”, dice por su parte Manuel. “Tal vez no me valora como me debería valorar”, dice Samuel con voz quebrada. Y queda Mario. “Justo lo que no quería ver”, asegura antes de confesar que acababa de descubrir que Laura le había sido infiel. Y suponemos que se refiere a su historia con Álvaro Boix.

Sandra Barneda se derrumba

Las cosas se están poniendo complicadas para algunas parejas y, el sufrimiento se hace patente. Samuel está hundido y Sandra Barneda habla con él en la villa. La tensión es tan fuerte y las emociones están tan a flor de piel, que la presentadora tampoco puede reprimir las lágrimas mientras le muestra su apoyo. Algo ha debido suceder para que la presentadora tenga que ir a la villa de los chicos.

“Ser valiente es también mostrar que el amor te puede romper”, dice completamente derrumbada a Samuel, empatizando con su dolor. Y es que ver el acercamiento de Tania con Hugo Paz no está siendo fácil. “Yo no me pongo a llorar como Samu, pero sí que lo muestro de otra manera”, añade Mario que tampoco se va a librar de su ración de decepción.

Y sí, habrá hoguera de confrontación entre Laura y Mario. “Estoy un poco en shock, la verdad, ¿no va a venir?”, le pregunta a Sandra mientras espera a Mario. La respuesta la veremos en el próximo programa.

Está claro que las cosas están que arden en las villas y las parejas empiezan a tambalearse.